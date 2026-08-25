Liberec vybral firmu na dodávku parkovacích automatů a čeká, zda se někdo odvolá

Liberec vybral firmu na dodávku parkovacích automatů pro takřka všechna městská parkoviště. Zakázku by měla získat pražská společnost DESIGNA Parking & Access s cenou 16,13 milionu korun bez DPH. Nyní běží lhůta na možné odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), řekl dnes ČTK primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
"Což se obávám, že nastane," dodal.
Zakázku vypsal Liberec podruhé. Napoprvé ji vedení města zrušilo v obavě, že se kvůli nejasnostem v zadávací dokumentaci některý z potenciálních uchazečů obrátí s námitkami právě na ÚOHS. Pro opakovanou soutěž radnice podmínky upravila. Nejpodstatnější změnou bylo, že dodavatelé mohli dodat i vlastní řešení, jak zajistit bezhotovostní platby za úhradu parkovného. I tak se primátor obává, že výběrem vítěze soutěž neskončí a zabývat se tím bude ještě antimonopolní úřad. "Protože kolem parkovacích automatů je poměrně jako dost boj o trh," řekl Zámečník.
O dodávku parkovacích automatů ve stotisícovém městě soutěžilo šest firem. "Byli jsme rádi, že nabídek přišlo dostatek a měli jsme z čeho vybírat," uvedl primátor. Nabídky od všech uchazečů byly pod předpokládanou hodnotou zakázky, což bylo 23 milionů bez daně. Byly v rozmezí od 15,5 milionu po 21,4 milionu Kč. Uchazeče s dvěma nejnižšími cenami ale museli podle primátora vyřadit. "Jeden nesplnil technické podmínky a jeden nesplnil kvalifikační kritéria," dodal.
Kvůli nejistotě, zda se někdo neodvolá, zatím podle primátora nejsou schopni říci, kdy by nové automaty mohly na parkovištích být. Věří, že se to povede do konce letošního roku.
Liberec chce nahradit 70 zastaralých parkovacích automatů, které umožňují platbu jen mincemi. Navíc je už není takřka možné opravit, některé jsou staré skoro 30 let a nedají se na ně sehnat náhradní součástky. Od nových automatů radnice očekává, že budou umět přijímat nejen mince, ale i bezhotovostní platby. V krajském městě jsou zatím jen na jediném městském parkovišti, v Pastýřské ulici. Radnice je tam dala předloni při revitalizaci parkovací plochy pro 140 aut. Na ostatních městských parkovištích mohou řidiči bezhotovostně platit jen přes aplikaci či sms zprávy.