Liberec vybral projektanty pro výstavbu na tzv. Papíráku, zaplatí přes 50 mil.

Liberec vybral firmy, které projektově připraví výstavbu bytových domů a parkovacího domu v lokalitě takzvaného Papíráku, jež patří mezi nejzanedbanější místa v dolním centru. Mezi tři architektonická studia rozdělí město přes 50 milionů korun. Cena ale měla v této zakázce rozdělené na tři části jen desetiprocentní vliv, nabídky vybraných firem patřily mezi ty dražší, vyplývá z údajů na webu věstníků zakázek.
Liberec hledal projektanty pro přípravu staveb sedmi bytových domů se zhruba 150 byty a parkovacího domu pro 300 až 400 aut. Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) už dříve řekl, že zakázku záměrně rozdělili do tří částí, aby se na projektové přípravě podílelo více architektonických studií. Město si od toho slibuje, že zástavba tak bude pestřejší, než kdyby ji navrhl jeden projektant.
V kritériích stanovených vedením města měla čtyřicetiprocentní váhu zkušenost hlavního architekta, třicetiprocentní krajinářského architekta a dvacetiprocentní dopravního inženýra.
V největší zakázce zahrnující i přípravu výstavby parkovacího domu uspělo brněnské KOGAA studio s cenou 29,62 milionu korun. Ze 13 nabídek to byla třetí nejvyšší cena. V zakázce zahrnující výstavbu domů u ulic Lucemburská a Vrabčí nejvíce bodů v hodnocení získala pražská firma XTOPIX architekti s cenou 12,753 milionu korun. Mezi 16 nabídkami byla její sedmá nejvyšší. Pro třetí zakázku pro výstavbu domů v Lucemburské ulici vybrali radní města pražskou společnost re:architekti s cenou 7,865 milionu, což byla mezi 18 nabídkami nejvyšší cena.
Lokalita Papíráku, která je označovaná i jako Papírové náměstí, se nachází mezi Soukenným náměstím a základní školou v Barvířské ulici. Patří mezi nejzanedbanější místa v centru stotisícového města. Pozemky v této oblasti má vícero vlastníků, město jich tam vlastní nejvíce. Patří mu zhruba 10.000 metrů čtverečních. Ambicí radnice je přeměnit tuto oblast na kreativní a obytnou čtvrť.
Náklady na výstavbu bytových domů v ulicích Lucemburská, Vrabčí a mezi ulicemi Vrabčí a Na Svahu radnice odhaduje na 750 milionů korun. Vybudování parkovacího domu na nároží ulic Františkovská a Na Rybníčku bude stát zřejmě dalších 300 až 400 milionů korun. Radnice ho chce postavit na okraji této lokality. Slibuje si od toho, že díky tomu bude moci zrušit parkovací místa, která jsou v ulicích uvnitř této oblasti. Nyní je tato oblast prakticky jedním velkým parkovištěm.