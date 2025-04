Počet výdejních boxů stoupá, Liberec dohlédne na jejich vzhled a umístění

Krajské město jejich počet monitoruje, s ohledem na požadavky Kanceláře architektury města (KAM) žádný z nich nestojí na pozemcích města. To je neplánuje zakazovat, ale chce umisťování koordinovat. Aby schránky na zásilky nepůsobily rušivě, neomezovaly pohyb lidí nebo nevhodně nezasahovaly do historických či památkově chráněných zón.

„Také chceme zamezit tomu, aby se v jedné lokalitě hromadily boxy několika provozovatelů bez jakékoliv koncepce. Cílem je, aby řešení vyhovovalo jak občanům, tak urbanistickému rozvoji města,“ informuje vedoucí odboru KAM Zuzana Koňasová, podle níž jsou v Liberci nejčastěji boxy společností Alza, Zásilkovna, PPL, GLS nebo Balíkovna.

Město chystá manuál

Vzhledem k tomu, že každý měsíc podle jejích informací počet boxů na soukromých pozemcích znatelně stoupá, zapojil se Liberec spolu s dalšími městy do pracovní skupiny, která vytváří manuál nazvaný Strategie pro výdejní boxy ve městě. Ten má nastavovat pravidla pro jejich vzhled a umístění.

„Posléze dojde k projednání s politickým vedením a následně k úpravě tržního řádu města a vydání městského manuálu, který bude komplexně řešit vizuální obraz města,“ doplňuje Koňasová.

Boxy vnímá jako pohodlnější a ekologičtější způsob doručování zásilek, protože snižují počet individuálních rozvozů a nabízejí obyvatelům flexibilní možnost vyzvednutí. Na druhou stranu podle ní ale přinášejí i komplikace.

Nevhodným či nebezpečným umístěním v blízkosti křižovatek a přechodů způsobují světelný a vizuální smog, dále zamezují přirozené prostupnosti určitým územím. Nebo neladí esteticky s okolím a leckdy umocňují problémy s parkováním.

„Proto se snažíme najít rovnováhu – výdejní boxy ano, ale s komplexním přístupem a ohledem na okolní prostředí,“ shrnuje. Aktuálně provozovatelé boxů s krajským městem nejednají, to by však spolupráci velmi uvítalo.

Boxy místo pošty

Jan Fridrich využívá samoobslužné boxy v centru Liberce průměru jednou za měsíc. Že by hyzdily město, si nemyslí. „Vůbec je nevnímám, chodil jsem kolem jednoho několik let a vůbec jsem si ho nevšiml,“ přiznává. Podle něj se podobné stavby ve městě takříkajíc ztratí.

Přes dva a půl tisíce AlzaBoxů provozuje Alza po celé republice. Jen za loňský rok jich přidala více než sedm set a podle PR manažerky společnosti Elišky Čeřovské počet nadále vzrůstá. V Liberci je třiatřicet AlzaBoxů, na Liberecku více než sto. Do nich doručují prostřednictvím České pošty také Balíkovna, PPL či DPD.

„Jeden AlzaBox tak dokáže nahradit několik boxů od různých dopravců,“ míní Čeřovská, podle níž představují boxy ideální řešení třeba pro obyvatele, kteří nemají přístup k pobočce České pošty.

Boxy vznikají tam, kde je o služby zájem. Klíčová je pro společnost nájemní smlouva s majitelem pozemku.

„Tam, kde je to potřeba, také úzce spolupracujeme s památkáři,“ podotýká PR manažerka Alzy. „Při plánování nových lokalit pečlivě zvažujeme, jak co nejlépe zapadnou do veřejného prostoru, a spolupracujeme s městy, obcemi a architekty, aby boxy byly funkční a zároveň estetické,“ dodává.

Kromě faktorů, jako je počet obyvatel, přítomnost jiných AlzaBoxů v okolí nebo snadná dostupnost, zvažují také pohodlí zákazníků při vyzvedávání zásilek. Prioritu tak mají místa v dojezdové vzdálenosti co největšího počtu obyvatel vybrané obce.

Bezpečnost a parkování

Také společnost PPL letos plánuje rozšiřování výdejních a podacích boxů i partnerských kamenných provozoven, takzvaných PPL Parcelshopů. O kolik se stávající nabídka sedmdesáti PPL Parcelboxů v Libereckém kraji zvedne, však mluvčí PPL Michaela Tůmová nesdělila: „Můžeme prozradit, že se zaměřujeme na nejvíce vytěžovaná místa.“

PPL instaluje schránky na snadno dostupných místech s hojnou návštěvností, jako jsou obchodní centra, supermarkety, frekventované ulice nebo bytové komplexy. Dalším faktorem, který umístění ovlivňuje, je bezpečnost.

„Lokalita musí být bezpečná, aby mohli naši zákazníci bez obav využívat PPL boxy kdykoli během dne i noci. Mezi ideální podmínky pro instalaci nového PPL boxu patří také možnost krátkodobého bezpečného parkování v jeho těsné blízkosti,“ popisuje Tůmová z PPL.

Z průzkumu Index Balík, který pro společnost loni v dubnu provedla agentura Ipsos, vyplynulo, že šest z deseti Čechů si balík z boxu vyzvedávalo po práci. Většinou si proto vybírali boxy v okolí domova. Podle Tůmové navíc oceňovali, že se nacházely i v lokalitách, kde jinak možnosti vyzvednutí pokulhávají, například na sídlištích.

„Kromě flexibility oceňuje část zákazníků boxů i možnost vyzvednout balíčky bez osobního kontaktu a s vyšší ochranou soukromí. To se týká především mladších zákazníků do 35 let, kteří tolik nevyhledávají osobní kontakt,“ poukazuje.

Starosta: Česká pošta zaspala

První výdejní boxy v Tanvaldu vztyčila před několika lety Zásilkovna na sídlištích Výšina a Šumburk. Využití pozemků města pro tyto účely schválila radnice zejména proto, aby měli obyvatelé snadnější výběr zásilek bez ohledu na otevírací dobu pošty.

„Česká pošta v prvopočátku zaspala s podobnou samoobsluhou ve svých objektech, a tím přišla o svůj tehdejší monopol. A postupně to znamená její zánik,“ myslí si starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek, který hodnotí komunikaci se Zásilkovnou jako pohodovou.

V Chrastavě mají čtyři boxy různých provozovatelů, jejich počet město neovlivňuje, ani o to neusiluje. Nárůst boxů vnímá starosta Michael Canov jako otázku poptávky a nabídky. Žádné komplikace však městu nepůsobí.

Problémy s dopravou nebo zvýšenou kriminalitu v okolí boxů neeviduje ani Frýdlant. Zmíněnou regulaci pomocí tržního řádu proto nevyužívá.

V Jilemnici dva z původních pěti Z-BOXů Zásilkovna odstranila a nyní jsou na území města podle starosty Davida Hlaváče celkem tři. Nadto ještě výdejní schránky Alzy a GLS. Když se hovořilo o jejich umisťování, doporučilo město okolí obchodních center kvůli možnosti zásobování i parkování.

„Při umístění na soukromém pozemku mimo centrum je ovlivnění složité,“ konstatuje Hlaváč, podle nějž mezi možná negativa boxů patří třeba nadměrná produkce obalového materiálu nebo upřednostňování e-shopového prodeje v neprospěch místních obchodníků.