Liberec vypsal zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického za 145 mil. Kč bez DPH

Liberec v soutěži hledá firmu, která vybuduje střešní nástavbu s devíti kmenovými třídami na Základní škole Kaplického v Doubí. Maximální přípustnou cenu radnice stanovila 145 milionů korun bez DPH, vyplývá z údajů ve věstníku zakázek.
Nabídky mohou firmy posílat do 11. září. Stavební práce by měly začít na podzim a trvat zhruba dva roky.
Škola se zhruba 520 žáky včetně odloučeného pracoviště v Mařanově ulici se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor jak pro výuku, tak i pro zázemí pedagogických pracovníků. V budově v Kaplického ulici má 16 kmenových tříd a čtyři odborné učebny, kdy některé slouží i jako kmenové třídy. Podle údajů v poslední výroční zprávě se kvůli nedostatku tříd výuka některých předmětů odehrává i v knihovně, klubovně nebo výjimečně v jídelně.
Historie školy ZŠ Kaplického sahá do roku 1989, tehdy byla určena pro žáky první stupně a bylo v ní devět učeben s kabinety a dvě malá oddělení školní družiny. Druhý stupeň má škola teprve od roku 2000 a postupně se rozšiřuje. Patří pod ní i rozvíjející se waldorfská škola, která je na odloučeném pracovišti v Mařanově ulici.