Liberec za 23,5 milionu opravil tři sportoviště u Základní školy Dobiášova

Liberec opravil u Základní školy Dobiášova ve čtvrti Rochlice tři venkovní sportoviště, jež jsou svým uspořádáním, rozlehlostí a velikostí ve městě ojedinělá. Zaplatil za to 23,5 milionu korun. Sportoviště byla léty opotřebovaná, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová.
"Revitalizace sportovních ploch v Rochlici proměnila školní hřiště v moderní víceúčelové sportoviště s umělými povrchy. Zmodernizovaný areál nabízí oplocená víceúčelová hřiště pro malou kopanou, házenou, volejbal, tenis, basketbal, nohejbal a florbal," řekla mluvčí.
Práce na opravách hřišť začaly loni v červnu a skončily letos na jaře. Kromě povrchů hřišť jsou nové i třeba lavičky či koše. "Celý areál doplnily obslužné příjezdové komunikace, schodiště a skladový objekt pro správce," dodala Kodymová.
Liberec hřiště u svých základní škol opravuje průběžně. V roce 2023 radnice vydala 32 milionů na obnovu sportovišť u ZŠ Kaplického a ZŠ Broumovská, v roce 2024 dalších 12,6 milionu na hřiště u ZŠ 5. května a loni 13,6 milionu na hřiště u ZŠ Na Výběžku. Podle mluvčí si nechávají aktuálně zpracovat studii na modernizaci, výstavbu a rekonstrukci školních sportovišť při základních školách Ještědská, náměstí Míru, Jabloňová a U Soudu.