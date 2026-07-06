Liberec za čtyři roky navýšil počet městských bytů o 57, stovky dalších chystá

Liberec navýšil za poslední čtyři roky počet městských bytů o 57. Výstavbu stovek dalších bytů chystá. Bytový fond příliš nenavýšila ani další větší města v Libereckém kraji, vyplývá z ankety ČTK. Stotisícový Liberec má ve svém vlastnictví přes 1020 bytů.
"Od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů," uvedla mluvčí radnice Jana Kodymová.
Za poslední čtyři roky největším projektem liberecké radnice byla výstavba tří propojených domů se 49 byty v ulici Na Žižkově. Za ně zaplatila 158 milionů korun, z čehož zhruba 80 milionů uhradila z evropských dotací. V této ulici koupila před třemi lety i dům s šesti byty za 12,5 milionu, pro Liberec šlo o první nákup bytového domu za poslední čtvrtstoletí. Další byty navíc město získalo při rekonstrukcí svých domů, které byly již v nevyhovujícím stavu.
Opravy několika dalších bytových domů radnice chystá. Na podzim chce navíc zahájit II. etapu výstavby bytů v ulici Na Žižkově, přibýt by jich tam mělo 70. Ve fázi projektování je výstavba sedmi bytových domů se zhruba 150 byty v lokalitě takzvaného Papírového náměstí v dolním centru města. Radnice také začala spolupracovat se soukromým developerem na záměru vybudovat další obytnou čtvrť ve Starých Pavlovicích, kde je prostor až pro 900 bytů. Z toho na pozemcích města by jich mohlo být až 260.
Nedostatek městských bytů začala liberecká radnice řešit i spoluprací se soukromými vlastníky bytů, a to přes městskou nájemní agenturu. "Město propojuje soukromé vlastníky bytů s lidmi, kteří by na běžném trhu hledali domov jen obtížně, a oběma stranám poskytuje potřebnou podporu. Majitel bytu má jistotu garantovaného nájmu a nájemník zase získává levnější bydlení a nemusí skládat kauci ani provizi. Podařilo se nám zabydlet 47 bytů, ve kterých našlo domov 131 Liberečanů," uvedl náměstek primátora Jan Hruška (Piráti).
Sousední šestačtyřicetitisícový Jablonec nad Nisou za poslední čtyři roky nové městské byty nepostavil, radnice se soustředila na rekonstrukci bytů a na přípravu nových projektů. Největším bude přestavba léta nevyužívané dětské nemocnice, kde by mělo vzniknout 23 dostupných nájemních bytů. Radnice také odkoupila problémovou ubytovnu Neptun a chystá její rekonstrukci. Na vybudování 34 nájemních bytů žádá dotaci z evropských fondů. Výstavbu čtyř bytových domů plánuje radnice také v blízkosti nového dopravního terminálu, pro tento projekt bude ale hledat investory.
Ani v sedmatřicetitisícové České Lípě nové byty za poslední roky nepřibyly, jen některé radnice rekonstruovala. Letos do městského fondu přibudou dva byty v uvolněných prostorách domu na náměstí T. G. Masaryka, pár kroků od radnice. Příští rok chce město podobně vybudovat tři byty místo uvolněných kanceláří v domě U Vodního hradu.
Patnáctitisícový Turnov svůj bytový fond navýšil o čtyři byty před čtyřmi lety, když koupil v aukci areál Shořalého mlýna. Kromě něj je v něm i nevyužívaná ubytovna, jejíž přestavbou by radnice chtěla získat dalších 14 bytů. Tato rekonstrukce by měla začít po skončení výstavby nového bytového domu v ulici 5. května za více než 117 milionů korun. Výstavba domu s 32 byty začne ještě letos a skončit by měla do podzimu příštího roku. Pro Turnov půjde o první nový městský bytový dům minimálně za poslední čtvrtstoletí.