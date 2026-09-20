Liberec za poslední čtyři roky problémy s parkováním na sídlištích nevyřešil

Liberec zatím za poslední čtyři roky problémy s parkováním na sídlištích nevyřešil. Nepodařilo se mu ani vyměnit zastaralé automaty na placených parkovištích. Kritice čelí vedení města i kvůli výdajům do oprav silnic a chodníků. Přestože jsou rekordní, podle některých je to stále nedostatečné, vyplývá ze zjištění ČTK.
Problémy s nedostatkem parkovacích míst na sídlištích město řešilo jen dílčími úpravami. "Za uplynulé čtyři roky přibylo v rámci různých úprav a změn na sídlištích v Liberci zhruba 350 nových parkovacích míst," uvedl pro ČTK mluvčí radnice Tomáš Tesař.
Návrh koncepce, jak řešit parkování po městě, by měla přinést studie, jejíž výsledky by radnice měla mít v příštím roce. Na způsobu, jak řešit parkování na sídlištích se neshodli ani lídři kandidátek pro nadcházející komunální volby v Liberci, které nedávno v anketě oslovila ČTK. Někteří navrhují stavět parkovací domy, jiní vidí cestu ve vytváření modrých rezidenčních zón nebo spolupráci s bytovými družstvy či hledání individuálního řešení pro každé sídliště.
V centru Liberce na placených městských parkovištích měly být podle plánů současné koalice už v tuto dobu funkční moderní automaty, které umožní řidičům platit i platebními kartami. Liberec je v kraji posledním z větších měst, které je nemá. Bezhotovostně lze v Liberci platit jen přes aplikace či SMS zprávy. Projekt výměny automatů je ve fázi, kdy Liberec čeká na rozhodnutí antimonopolního úřadu, zda může s vítězem zakázky uzavřít smlouvu.
Stav silnic a chodníků v krajském městě vylepšila za poslední roky rekordně vynaložená částka do oprav. "Co se týká oprav chodníků a silnic, ale i úprav veřejného prostoru v ulicích, bude se na konci letošního roku částka investovaná za poslední čtyři roky blížit k jedné miliardě korun," uvedl Tesař.
Liberec za poslední čtyři roky částečně nebo zcela opravil zhruba 60 ulic. I to je podle některých kritiků málo. Například lídr kandidátky Liberecká 9 Zdeněk Chmelík poukázal na to, že při počtu 991 ulic v Liberci se na každou z nich dostane jen jednou za 66 let. Kritice musela čelit koalice i kvůli tomu, jak dlouho opravy silnic trvají či jaký je výsledek. Asi největší výtky byly spojené s opravou Vítězné ulice, kde znatelně ubylo parkovacích míst. Záměrem vedení města bylo proměnit ji v "moderní městskou třídu, která spojuje dopravní funkci s kvalitním veřejným prostorem".
Za poslední čtyři roky v Liberci přibyla i jedna nová významná silnice. Jedná se o Novou Pastýřskou, jejíž výstavbu radnice začala plánovat před více než 20 lety. V provozu je od minulého roku a propojuje dva hlavní silniční tahy, které vedou do horního centra krajského města.
Ceny jízdného v MHD za toto volební období zdražila radnice jednou, a to od ledna 2024. Základní elektronická jízdenka s hodinovou platností stojí aktuálně 28 Kč a papírová 34 Kč. Roční jízdenka pro dospělého je za 3990 korun a pro žáky, studenty či seniory za 990 Kč. Ve srovnání s dalšími obdobně velkými krajskými městy je zlevněný roční kupón v Liberci nejlevnější, cena za běžný roční jízdenku průměrná a jednorázová patří mezi nejdražší.