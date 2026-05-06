Liberec za revitalizaci náplavky zaplatí 64 milionů, zájem projevila jedna firma

Liberec za úpravu své části náplavky poblíž sídla kraje v dolním centru města zaplatí 64 milionů korun. Práce by měly začít nejpozději v létě a skončit příští rok. Radnice v soutěži dostala jedinou nabídku, od firmy PK Advisory, která nyní pro město revitalizuje i okolí přehrady. Novináře dnes o výsledku soutěže informovala náměstkyně primátora Liberce pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová (za ANO).
Proč byl o zakázku tak malý zájem, náměstkyně netuší. "Nevím, jak si vysvětlit, proč se nepřihlásilo více firem, ale v některých zakázkách to teď bývá, že se hlásí pouze jeden uchazeč. Nicméně u této vše splnil," dodala Prachařová.
Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) míní, že jedním z důvodů může být, že zakázek je nyní hodně a firem málo. "Vím i ze Svazu měst a obcí, že je poměrně dost vypsaných zakázek. Obecně obce je hodně vypisují. Je to proto, že měly velké úložky na účtech a začínají teď, i pod vlivem války a obav, že se ceny budou zvyšovat, uvolňovat poměrně velké množství peněz. Takže je vypsáno velké množství zakázek a všichni spěchají, než to bude dražší," řekl dnes primátor novinářům.
I když dostal Liberec na úpravu náplavky jedinou nabídku, s cenou od firmy PK Advisory je vedení radnice spokojené. Je zhruba deset milionů korun pod maximální přípustnou cenou. Část nákladů na úpravu prostor u řeky Nisa zaplatí Liberec z evropské dotace, získat by měl přes 20 milionů korun. "Podíl dotace je odhadován na zhruba 30 procent z celkových nákladů projektu," dodala Prachařová.
Firma PK Advisory pro město upraví prostor mezi ulicemi 1. máje, U Nisy, U Jezu a v okolí sídla správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory. Asi nejzásadnější změnou bude zrušení městského parkoviště a rozšíření přilehlého parku. Součástí projektu radnice je také vybudování lávky u sídla CHKO, která propojí krajskou část náplavky s městskou.
Úpravy v části náplavky, jež patří městu, navážou na loni dokončenou revitalizaci krajské části. Kraj za úpravu prostranství před svým úřadem, kde dříve bývalo hlavně parkoviště, zaplatil téměř 155 milionů korun. Nyní tam je desítky metrů dlouhé pobytové schodiště umožňující sejít k Lužické Nise, most přes řeku, dětské hřiště, fontána či plastika Magdaleny Jetelové v podobě čtyř obřích nohou. Kompletně opravený byl navíc vstup do budovy kraje a obnovou prošel i přilehlý park.