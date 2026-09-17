Liberec za stavbu 70 bytů zaplatí 302 milionů, výrazně méně než město čekalo

Liberec za výstavbu 70 bytů ve dvou domech v ulici Na Žižkově ve čtvrti Rochlice zaplatí asi 302 milionů korun. Je to výrazně méně než radnice čekala, předpokládaná cena byla 364 milionů. Město dostalo šest nabídek, s nejnižší cenou vyhrála pražská společnost BHSK. ČTK dnes o výsledku soutěže, který tento týden schválili radní města, informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Výstavbu dvou domů by radnice chtěla zahájit ještě letos. Práce pak potrvají dva roky. Část nákladů by město chtělo hradit z evropských dotací, o které žádá.
Jedná se o druhou etapu výstavby městských nájemních bytů v místě bývalé základní a později i hotelové školy. Přibydou tam dva domy, kdy každý bude mít tři vchody. "Kromě bytů tam vznikne 31 parkovacích stání, na střeše parkovacích stání bude deset kusů elektro nabíječek a zároveň s tím jsou spojené i všechny okolní úpravy, inženýrské sítě, zpevněné plochy, ale i zeleň a takové malé volnočasové hřiště," uvedla již dříve náměstkyně primátora Liberce pro strategický rozvoj Šárka Prachařová (za ANO).
Na místě bývalé školy jsou zatím tři propojené domy se 49 byty. Stavbaři je dokončili před třemi lety a radnice jim za to zaplatila 158 milionů korun, z čehož zhruba 80 milionů uhradila z evropských dotací.