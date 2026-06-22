Liberec začne hledat firmu pro výstavbu 70 bytů za 364 milionů korun

Liberec začne hledat firmu, která v ulici Na Žižkově ve čtvrti Rochlice postaví dva domy se 70 byty. Maximální cena zakázky bude 364 milionů korun, práce by měly začít v listopadu a skončit o dva roky později. Podle náměstkyně primátora Liberce pro strategický rozvoj Šárky Prachařové (za ANO) více než 40 procent nákladů na výstavbu pokryje evropská dotace.
"Město by mělo zaplatit 211 milionů a 153 milionů by měla být dotace uznatelných nákladů z IROPu na sociální bydlení v rámci integrované individuální výzvy," dodala náměstkyně.
Jde o druhou etapu výstavby nájemních bytů města v místě bývalé základní a později i hotelové školy. V první etapě radnice před třemi lety dokončila výstavbu tří propojených domů se 49 byty. Zaplatila za ně 158 milionů korun, z čehož zhruba 80 milionů uhradila z evropských dotací. Ve druhé etapě přibude ve dvou domech, kdy každý bude mít tři vchody, dalších 70 bytů. "Kromě bytů tam vznikne 31 parkovacích stání, na střeše parkovacích stání bude deset kusů elektro nabíječek a zároveň s tím jsou spojené i všechny okolní úpravy, inženýrské sítě, zpevněné plochy, ale i zeleň a takové malé volnočasové hřiště," uvedla náměstkyně.
Kvůli evropské dotaci jde obdobně jako v první etapě o projekt takzvaného sociálního bydlení. Šanci získat byty ale budou mít v tomto případě nejen rodiny s dětmi v bytové nouzi, senioři či lidé s nízkými příjmy nebo se zdravotním či sociálním handicapem. "Dneska už se mění pohled na to sociální bydlení, protože se měnily koeficienty. Takže už dosáhnou na sociální byty i úředníci, zdravotní sestry, mladí lidé po studiích," dodala Prachařová.
Stavba bytových domů v této lokalitě je součástí ambiciózního plánu vedení radnice, že do deseti let zdvojnásobí počet bytů ve vlastnictví města. Aktuálně jich má 1021, jejich počet by chtěla radnice do roku 2035 zvýšit na 2000. Další projekty na výstavbu bytů jsou ale zatím ve fázi příprav.