Liberec začne v listopadu testovat poptávkovou dopravu, kdy vozidlo MHD přijede na objednání. Tuto službu zavede město zatím pro Puškinovu ulici a okolí ve čtvrti Pilínkov. Novinářům to dnes řekl končící náměstek primátora Adam Lenert (ANO). V Libereckém kraji nejde o první takový projekt, poptávkovou dopravu nabízí už přes dva rok v několika lokalitách Liberecký kraj pod značkou TvůjBUS IDOL, loni v červenci ji zavedl sousední Jablonec nad Nisou, malé elektrické vozy tam jezdí v sedmi oblastech v Jablonci a nedalekém Rychnově u Jablonce.
"Dopravní podnik už má připravené vozidlo, které bude jezdit. Je osazeno klasickým odbavovacím systémem," uvedl náměstek. Podle něj půjde o devítimístné auto. Poptávkovou dopravu si budou moci v Liberci zájemci objednat buď telefonicky anebo přes aplikaci. Přesný termín spuštění této služby město ještě nestanovilo. "S dopravním podnikem ladíme termín, ale bude to někdy začátkem listopadu," dodal Lenert.
Z Puškinovy ulice, která má skoro dva kilometry, to někteří její obyvatelé mají k nejbližší zastávce MHD tři čtvrtě hodiny chůze. Náměstek řekl, že je poptávkové vozidlo bude vozit k zastávkám MHD u ZŠ Ještědská v Dolním Hanychově, obchodnímu centru Nisa nebo ke konečné zastávce autobusové linky v Doubí.
V provozu bude poptávkové vozidlo v pracovních dnech. Radnice očekává, že měsíčně najezdí zhruba 4600 kilometrů. "Je to pilotní projekt, který ročně bude stát asi dva miliony korun s tím, že uvidíme, jaký o to bude zájem. Inspirovali jsme se třeba v sousedním Jablonci, kde poptávková doprava každý rok roste, a věříme, že to je způsob dopravy, jak zajistit obslužnost i tady v okrajových částech města," dodal náměstek. Mezi další vhodná místa pro zavedení poptávkové dopravy v Liberci považuje Radčice, Kateřinky, Krásnou Studánku či Karlínky s Machnínem.
V sousedním Jablonci nad Nisou využilo za první rok poptávkovou dopravu téměř 6800 cestujících, dopravu tam zajišťují sedmimístnými vozy s elektrickým pohonem, upravené jsou i pro přepravu vozíčkářů nebo kočárků. "Lidé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují," uvedl ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar. Provoz je pro město levnější a navíc pro poptávkovou dopravu není nutné budovat zastávky s bezpečnostními zálivy. Místa pro zastavování jsou v Jablonci označená na sloupech veřejného osvětlení samolepkou s informacemi, jak službu objednat.