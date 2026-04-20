Liberec zahájil kontroly ubytoven, varováním je pro něj Neptun v Jablonci

Liberec dnes zahájil kontroly ubytoven, varováním jsou pro něj problémy sousedního Jablonce nad Nisou s ubytovnou Neptun. Výsledky z dnešních kontrol bude mít radnice v Liberci na konci dubna. Obdobné kontroly budou několikrát do roka, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro městské bydlení Jan Hruška (Piráti). Podle něj jde o první fázi projektu Dobrá adresa, kterým chtějí čelit obchodování s chudobou.
"Situace v sousedním Jablonci nad Nisou, kde skončila nechvalně známá ubytovna Neptun, je pro nás jasným varováním. Nechceme, aby se podobný scénář opakoval v Liberci," řekl Hruška. Ve 43 malých bytech devítipodlažní ubytovny Neptun žilo až 200 lidí. Jablonečtí strážníci tam zasahovali i několikrát denně, lidé z okolí si stěžovali na nepořádek a hluk. Před měsícem zastupitelé Jablonce odsouhlasili, že zhruba za 46 milionů korun odkoupí soukromou firmu, která Neptun vlastní.
Podle Hrušky se při kontrolách ubytoven v Liberci chtějí zaměřit na tři základní oblasti. "Budeme tlačit na to, aby byl dodržovaný provozní řád, který musí mít každá ubytovna. Zda nedochází k přeplňování kapacity jako v Jablonci a zda jsou lidé ubytovaní v pokojích, jak mají a nekončí někde třeba ve skladových prostorech. Pak jde o stavebně-technické záležitosti, jako je nakládání s odpady, stav elektroinstalace nebo rozvodů vody. A třetí, zda tam nejsou štěnice, švábi a podobně," dodal náměstek.
Podle něj chystají kontroly všech ubytoven ve městě. Radnice pro dnešní první kontroly náhodně vybrala dvě, Mydlák ve Františkově a Rosu v Doubí. Kromě zástupců města se jich zúčastnili také hasiči, hygienici, státní i městští policisté a pracovníci stavebního úřadu a sociálních služeb. Ve spolupráci s nimi budou podle náměstka řešit i zjištěné nedostatky. "Smysl Dobré adresy je jednoduchý: přizvat všechny zúčastněné k jednomu stolu a řešit problémová místa společně. Jen koordinovaný postup může přinést skutečnou změnu a důstojnější podmínky pro lidi, kteří tam žijí, a zároveň větší klid pro celé okolí," dodal Hruška.