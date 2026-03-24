Liberec změní tarif pro parkování ve Fibichově ulici, většinu roku bude zdarma

Liberec přestane v pracovních dnech po většinu roku vybírat peníze za parkování ve Fibichově ulici. Jde o první etapu ke zlepšení dostupnosti parkování pro místní obyvatele v okolí areálu univerzity u Husovy ulice. Do takzvané šedé zóny radnice zařadí Fibichovu ulice podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) od 1. června.
Nyní ve Fibichově ulici motoristé platí za parkování každý den od začátku února do konce října, po změně tarifu to bude každý den jen od června do září a v ostatních měsících roku o víkendech. "To by mělo mít ten důsledek, že studenti a návštěvníci, kteří dneska parkují v ulicích kolem technické univerzity, by měli spíš směřovat to parkování sem," řekl Lenert.
Na příjmy města by změna tarifu ve Fibichově ulici, které je od univerzitního areálu vzdálené asi pět minut chůze, neměla mít vliv. Podle Lenerta jsou výnosy z něj v pracovních dnech s výjimkou léta, kdy ho využívají návštěvníci nedaleké zoo, skoro nulové. "Nikdo ho nepoužíval, byla to parkovací plocha, která celý den byla prázdná," dodal náměstek.
Cena za parkování ve Fibichově ulici, kde je zhruba 50 parkovacích míst, se po přesunutí do šedé zóny nezmění. Bude stejně jako nyní 50 korun za hodinu nebo 150 korun za den.
K tomu, aby studenti a pracovníci blízkých firem nenechávali svá auta u univerzitního areálu, má zamezit zamýšlené zřízení modrých a smíšených zón v jejím okolí. Do modré zóny pro rezidenty s ročním poplatkem 3000 korun za auto chce radnice zařadit ulice Bendlova, Boční, Ondříčkova, Heydukova, Vrbova a Hálkova. Do smíšené by měly patřit ulice Čížkova a Studentská. Cena pro rezidenty v nich bude stejná jako v modré zóně, ostatní řidiči zaplatí 20 korun za hodinu, případně 80 korun za den. Město podle náměstka tyto zóny u univerzity zřídí nejpozději k 1. září.