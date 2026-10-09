Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického a neví, kdy ji znovu vypíše

Liberec zrušil stavební zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického za 145 milionů korun bez DPH. Zatím neví, kdy ji znovu vypíše, rozhodnutí bude na novém vedení města. Důvodů pro zrušení zakázky bylo podle končící náměstkyně primátora Šárky Prachařové (za ANO) víc.
"V průběhu lhůty pro podání nabídek jsme obdrželi velké množství žádostí o vysvětlení k zadávací dokumentaci, především se jednalo o rozpory mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr," uvedla náměstkyně pro ČTK. Podle ní proto bude nutné prověřit a případně upravit zadávací dokumentaci.
Dalším důvodem pro zrušení zakázky bylo, že školu nelze v době předpokládané stavby přemístit do náhradních prostor. "Nyní se čeká na vyjádření Technické univerzity Liberec a jejich harmonogram úprav," dodala Prachařová.
Radnice původně počítala s tím, že práce na vybudování střešní nástavby s devíti třídami zahájí letos na podzim. Rozšíření ale není možné dělat za běžného provozu školy, proto chtěla radnice zhruba 350 školáků přemístit do náhradních prostor v Mařanově ulici, které si dlouhodobě pronajímá od místní univerzity. Přes léto tam sice učitelé ze ZŠ Kaplického přestěhovali veškeré potřebné vybavení, aby tam na podzim mohli zahájit výuku, na konci letních prázdnin ale museli vše narychlo stěhovat zpět. Ukázalo se totiž, že kvůli konci platnosti požární výjimky nemůže škola zatím náhradní prostory využívat. Kvůli zbytečnému stěhování čelilo vedení města kritice, radnice navíc musela základní škole na pokrytí těchto nákladů přidat 700.000 korun.
Náhradní prostory v Mařanově ulici bude moci ZŠ Kaplického využít zřejmě až od příštího školního roku. "Září příští rok je určitě reálný a jakýkoliv termín před tím by byl bonus nebo spíš hodně velký úspěch," uvedl pro ČTK mluvčí univerzity Radek Pirkl. Pro základní školu podle něj dává smysl měnit adresu k začátku roku nebo začátkem pololetí, kdy je prostor na stěhování.
Hlavním cílem rozšíření ZŠ Kaplického je vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem prostor pro výuku i pro zázemí pedagogických pracovníků. Kvůli nedostatku tříd musí škola některé předměty vyučovat v knihovně či klubovně.