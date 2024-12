Další dva roky bez bolesti. Zubní pohotovost zůstane v libereckém paláci

„Stávající smlouva končí k 31. prosinci letošního roku. Do soutěže se nám opět přihlásila stejná firma, Liberecká dentální, takže pro případné pacienty se víceméně nic nemění,“ konstatoval Vladimír Richter, náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví.

S akutní bolestí zubů se obyvatelé Libereckého kraje budou moci i nadále vydávat do Paláce Dunaj na Soukenném náměstí, a to o víkendech a státních svátcích v době mezi 18. a 22. hodinou.

„Je naší povinností pohotovostní služby v oboru zubní lékařství zajistit. Trápení s bolestmi zubů je vždy velice nepříjemné a já považuji za správné, abychom ve chvílích, kdy není možné navštívit našeho stomatologa, fungující večerní zubní pohotovost měli,“ dodal Richter s tím, že za dvouleté fungování pohotovosti zaplatí kraj přes 3,8 milionu korun bez daně, což po přepočtu představuje 3 350 korun za hodinu. „Oproti předchozím letům je částka vyšší zhruba o inflaci,“ doplnil Richter.

Současně připomněl novelu zákona, jež by měla platit od července příštího roku, která svěří zajištění provozování pohotovostních služeb do rukou zdravotních pojišťoven. „Uvidíme, jestli zákon projde v Poslanecké sněmovně a jestli bude mít tu platnost. Původně se říkalo, že to bude k 1. lednu. Kdybychom čekali na zákon, tak bychom nevysoutěžili nic a neměli od 1. ledna nic,“ poznamenal.

Při náhlé bolesti zubů se mohou lidé obracet také na Krajskou nemocnici v Liberci v budově D, kde pohotovostní služba funguje v sobotu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a v neděli a ve svátcích od 8 do 13 hodin.