Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům ve Frýdlantské ulici, zatím má studii

Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům pro 180 aut ve Frýdlantské ulici nedaleko základní umělecké školy (ZUŠ). Zatím má vytvořenou architektonickou studii, ekonomickou by měla kancelář architektury města dokončit do března příštího roku. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Podle architektonické studie by mělo jít o osmipodlažní budovu, v níž budou nejen parkovací místa, ale i devět bytů na ploše 531 metrů čtverečních a komerční prostory. Parkovací dům chce radnice umístit na městské parkoviště u budovy Aviceny, které je nedaleko křižovatky se Sokolskou ulicí.
"Jedná se o první ze série plánovaných parkovacích domů na území města, které pomohou výrazně odlehčit centru a současně zlepšit bezpečnost i plynulost dopravy. Jde o moderní stavbu, jež by měla respektovat své okolí, být polyfunkční a vedle samotného parkování nabídnout obchody a služby směrem do Frýdlantské ulice. Součástí objektu bude také městské bydlení," uvedl autor studie a náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kra). Ve studii počítá s komerčními a parkovacími plochami pro první až páté patro a s byty pro šesté až osmé patro.