Liberec zvažuje, že se opět stane majitelem celé budovy, kde je kino Varšava

Liberec zvažuje, že se opět stane majitelem celé památkově chráněné budovy, ve které je kino Varšava. Radní města zatím schválili záměr výkupu. Přístavbu nad kinem, v níž je restaurace, prodala radnice před 13 lety soukromé firmě zhruba za šest milionů korun. Nyní podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) dostali od současného majitele nabídku, zda nechtějí přístavbu odkoupit zpět.
"Samozřejmě mít jeden dům pod jedním vlastníkem je vždycky lepší než mít nějakého souseda. A nevíme do budoucna, co by se tam mohlo udát," řekl dnes Lenert ČTK.
Připomněl i nedávné problémy s havárií vody, která o několik měsíců prodloužila opravu jednosálového kina za 64 milionů korun, na níž radnice získala evropskou dotaci. "Z restaurace nám tam stěnou protekla voda a řešilo se to složitě přes pojišťovny," dodal náměstek.
Památkově chráněná budova postavená v roce 1922 ve stylu art deco je v horním centru města. Vstup do kina je z Frýdlantské ulice a do přístavby s restaurací z Mariánské ulice. Město přístavbu lidově nazývanou Maškovka prodalo v roce 2013 s tím, že utržené peníze použije na obnovení provozu zchátralého kina.
Pokud zastupitelé města na čtvrtečním jednání potvrdí rozhodnutí radních usilovat o opětovné získání přístavby, nechá si radnice její hodnotu ocenit znaleckým posudkem. Za hraniční cenu pro její nákup radní stanovili 15 milionů korun, což podle Lenerta vychází z prodejní ceny před 13 lety. "Tehdy to bylo zhruba šest milionů korun a my jsme si udělali přepočet do stávajících cen. Právě proto tam je limit 15 milionů," dodal náměstek.
Zároveň ale upozornil, že definitivní rozhodnutí bude na nových zastupitelích města, které voliči vyberou v říjnových komunálních volbách. Předpokládá, že v případě dohody na ceně se současným majitelem, by transakci mohli dostat zastupitelé ke schválení na začátku příštího roku.