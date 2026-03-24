Liberecká činohra uvede Winterbergovu poslední cestu podle románu Rudiše

Autor: ČTK
  16:39aktualizováno  16:39

| foto: ČTK

Činohra Šaldova divadla v Liberci připravuje jako první na světě inscenaci Winterbergova poslední cesta podle románu Jaroslava Rudiše. V premiéře ji odehraje v Malém divadle tento pátek. Pro místní diváky může být zajímavá i tím, že hlavní postava předlohy je rodákem z Liberce. Dramaturg činohry Jiří Janků dnes novinářům řekl, že to je jedním z důvodů, proč k dramatizaci tohoto díla přistoupili. Na jeviště se pokusili přenést příběh dvou mužů putujících vlakem napříč střední Evropou.

"Liberec jako takový fenomén se v knize velice výrazným způsobem objevuje. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme po tomto titulu sáhli," řekl.

Janků zároveň předlohu označil za jednu z nejlepších středoevropských knih napsanou za poslední roky. "Všem doporučuji si tuto knížku přečíst, protože kromě jiného nám Čechům, českým čtenářům, dává šanci nahlédnout na naši historii z trošku širšího evropského kontextu. A to je strašně podnětná věc, protože my tady žijeme v nějaké tradici nacionálního a patriotického výkladu dějin, a když nám někdo otevře obzory tímhle směrem, tak je to vždycky ku prospěchu věci," dodal.

Winterbergův příběh, který je zasazený do melancholické atmosféry vlakového kupé, propojuje osudy lidí z různých koutů Evropy a ukazuje, jak kolektivní historie formuje jednotlivce. Hlavním tématem knihy i inscenace je vyrovnávání se s tragickými událostmi i s vlastním životem a stářím. Divadelní dramatizace je dílem Janků a režiséra Pavla Kheka.

"Co se týče inscenačního záměru, abychom mohli projet střední Evropu, tak jsme trošičku museli scénografii uzpůsobit tomu, aby byla spíše jen náznaková, taková antiiluzivní. Ale v tom románu se píše o hospodě, kam možná všichni doputují, takže ten základní prostor je tvarován jako hospoda, kam možná po smrti každý z nás přijde. A tam sedí všichni ti, co jsme zažili, se kterými jsme se potkali. Tak to je takový základní úchop toho prostoru," uvedl režisér.

V hlavní roli Winterberga se představí Václav Helšus. "Myslím, že kdybyste v českém divadle hledali, tak byste nenašli lepšího představitele pro tuhle roli. To, co Vašek prožil, a to, co prožil Winterberg, se tam někde spojuje. A samozřejmě tam máme i Martina Stránského jako Krause, což je druhá postava, ta druhá polovina Winterberga. A ta partneřina Vaška s Martinem je v inscenaci už teď na tak vysoké úrovni, že jsem v to ani nedoufal," řekl Khek.

Román je podle něj filozofický s humorem, který označil za trochu rudišovský, trochu hrabalovský. "Dialogy mezi Krausem a Winterbergem jsou chvílemi až absurdní, ale myslím, že se diváci můžou také těšit na to, že se občas zasmějí tomu, jaké to je cestovat s Winterbergem, který je velice originální a specifický člověk," dodal režisér.

V dalších rolích se představí Veronika Korytářová, Stavros Pozidis, Daniel Toman, Markéta Coufalová a Lucie Šlajchová Škodová. Autorem scény je Michal Syrový, kostýmy připravila Agnieszka Pátá-Oldak a hudbu zkomponoval Ivan Acher.

Rudiš je autorem desítky románů, mimo jiné oblíbeného Aloise Nebela, Grandhotelu či Národní třídy. Winterbergova poslední cesta je první román, který Rudiš napsal německy. V roce 2019 za něj byl nominovaný na prestižní Cenu Lipského knižního veletrhu a získal několik dalších cen, včetně Ceny Karla Čapka. Česky román vydalo nakladatelství Labyrint a existuje i jako audiokniha.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.