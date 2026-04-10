Liberecká galerie zapůjčila Boudinovy obrazy na výstavu do Japonska

Galerie Lázně Liberec zapůjčila ze své sbírky pět obrazů slavného francouzského malíře 19. století Eug?na Boudina na výstavu do Japonska. Podle ředitele galerie Filipa Suchomela je to pro galerii obrovský úspěch.
"Naše Galerie Lázně Liberec je jedinou institucí z celé České republiky, která na japonskou výstavu nějaká Boudinova díla zapůjčila. Navíc se jedná o práce, které z celé této mezinárodní přehlídky patří k nejlepším," uvedl Suchomel v tiskové zprávě.
V Japonsku jde podle něj o první velkou výstavu Boudinových děl po 30 letech. Bude v SOMPO Museu of Art v Tokiu, začne v sobotu a jsou na ní díla zejména z francouzských sbírek. "Japonská výstava zahrnuje přibližně 100 děl, převážně olejomaleb, ale najdeme tam i kresby, několik pastelů, grafických listů a skic. Z nové perspektivy tak zkoumá um a kouzlo tohoto umělce, který významně přispěl k rozvoji moderní francouzské krajinomalby," dodal Suchomel.
Z Liberce jsou na výstavu zapůjčené obrazy nazvané Odliv v zátoce u Camaret-sur-Mer, Močál v Honfleur, Město Dordrecht, Odpoledne, cesta z Villers-sur-Mer a Touques v Trouville.
Eug?ne Boudin (1824 Honfleur – 1898 Deauville) je považován za předchůdce impresionismu. Tento francouzský malíř byl jedním z prvních krajinářů, který maloval přímo v přírodě. Svěžími barvami a lehkou štětcovou malbou zachytil ve svých obrazech živost i světlo přímořské oblohy plné mraků nejrůznějších tvarů, pestrost moře, pasoucí se stáda dobytka, ale i poklidnou atmosféru francouzského přístavního města.