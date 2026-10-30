Liberecká nadace Euronisa připravuje 30. aukci výtvarných děl na pomoc potřebným

Autor: ČTK
  12:35aktualizováno  12:35
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Liberecká nadace Euronisa připravuje jubilejní 30. aukci uměleckých děl na pomoc potřebným v české části Euroregionu Nisa, který zahrnuje čtyři okresy Libereckého kraje a Šluknovský výběžek v sousedním Ústeckém kraji. Dražit se bude 200 položek, jako jsou obrazy, grafiky, umělecké sklo, šperky a další díla. Zájemci mají možnost si je od 4. listopadu prohlédnout v bývalé kavárně Pošta v Liberci, kde se pak aukce 21. listopadu uskuteční, řekla dnes ČTK projektová manažerka Marie Veselá. Loňská aukce vynesla včetně doprodeje 1,506 milionu korun.

Co začalo před lety jako malá nadační akce na podporu jednoho projektu, je dnes podle Veselé tradicí, na kterou se každý podzim těší umělci, sběratelé i milovníci umění. Za 30 let umělci a dárci do aukce věnovali 5353 výtvarných děl, jejichž prodej vynesl přes 23 milionů korun. Letos se bude dražit 200 děl, která nadaci darovalo 151 předních českých umělců. "Vyvolávací ceny začínají na jedné koruně a nejvyšší jsou 60.000 korun, takže si své dílo najde sběratel stejně jako ten, kdo chce umění pořídit třeba jako vánoční dárek," doplnila Veselá. Dražit se bude živě a také on-line prostřednictvím webu www.pragueauctions.com.

K nejdražším nabízeným dílům patří tavená skleněná plastika Ovoid II. z roku 1995 s vyvolávací cenou 60.000 korun, kterou do aukce věnoval sklářský výtvarník a sochař Oldřich Plíva. Žák Stanislava Libenského tvoří sochy do veřejných prostor, především se ale věnuje skleněné plastice, jeho práce lze najít ve sbírkách v USA, Francii i Japonsku. Mezi nejznámější dárce nadace patří malíř, grafik, herec i hudebník Jiří Anderle, který patří k předním reprezentantům české grafiky v zahraničí. Do aukce daroval práci na plátně Dívka a nekonečno z roku 2026 s vyvolávací cenou 35.000 korun.

V nabídce jsou například i díla Pasty Onera, Jana Rapina nebo Stanislava Kolíbala. Dražit se ale budou také soustružené a ručně malované dřevěné figurky značky TITITI, pod kterou představuje hravější tvář designu výtvarnice Tereza Talichová. Její figurky fungují jako hračka i jako designový kousek, navazují na tradici české artělovské hračky a inspirují se uměním, osobnostmi i divadelním světem. Její figurky jsou ve sbírce Uměleckoprůmyslového musea v Praze, do aukce věnovala figurku Ottavio s vyvolávací cenou 5600 korun a Malého Brighella s vyvolávací cenou 2100 korun.

Křesťanská nadace Euronisa vznikla v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské. Od svého založení rozdělila potřebným přes 43 milionů korun, z nichž podpořila víc než 1800 projektů 323 neziskových organizací. Peníze nadace získává z výnosů nadačního kapitálu, který se blíží 60 milionům korun, a také z darů firem a jednotlivců a z benefičních akcí. Mezi její další aktivity patří Program Vzdělání, díky kterému může přispívat na školení neziskovým organizacím.

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