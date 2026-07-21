Liberecká nemocnice dokončila novou teplárnu, stará ustoupí novému pavilonu

Krajská nemocnice v Liberci dokončila novou teplárnu, zařízení je už měsíc ve zkušebním provozu, dnes tak mohlo začít bourání starého energocentra. Na jeho místě bude stát část nového pavilonu urgentní medicíny, který se staví v sousedství. Dostavět tam zbývá zhruba pětinu až čtvrtinu půdorysu centra, řekl ČTK při dnešním zahájení demolice mluvčí největší krajské nemocnice Václav Řičář.
Nové energocentrum s výkonem 12,5 megawattu zajišťuje teplo, teplou vodu a páru pro čtyři desítky budov v areálu nemocnice a v případě potřeby je schopné vypomoci i Teplárně Liberec se zásobováním města a naopak. I proto musela nemocnice nahradit původně parní kotle hybridními, Teplárna Liberec totiž v minulých letech přešla od páry na teplou vodu, bylo tak nutné změnit i technologii v nemocnici. Projekt i kvůli tomu nabral několikaměsíční zpoždění. Součástí centra jsou také výkonné dieselagregáty pro případ výpadku dodávek elektřiny.
Výstavbu 120 metrů dlouhého pavilonu připravovala nemocnice deset let. V šestipodlažní budově bude urgentní příjem, traumatologie a obory akutní péče i centrální laboratoře, kde bude jedna z nejmodernějších laboratorních linek v Česku. "Snaha nemocnice je záhy po kolaudaci zprovoznit urgentní příjem tak, aby fungoval pro pacienty, a pak postupně, tak jak budou docházet nové technologie, se budou zprovozňovat ostatní odborná centra," řekl hlavní inženýr stavby Petr Šmakal.
Parkovací dům bude s novým pavilonem propojený prosklenou rampou ve druhém patře, k dispozici tam budou i vozíky pro hůř pohyblivé pacienty. Rampa bude ústit do hlavní haly nového pavilonu, kde bude recepce, lékárna, kavárna a komunikační napojení do všech odborných center. "Spodní patra jsou věnována zásobování a logistice a jak stoupáme výš, tak se dostáváme na lůžkové části, operační sály a intenzivní lůžka," dodal Řičář.
Stavba pavilonu urgentní medicíny je pro nemocnici nejvýznamnější stavbou za posledních 40 let. Zásadně promění spodní část rozlehlého nemocničního areálu mezi ulicemi Husovou, Jabloneckou a Klášterní. Práce začaly na jaře 2023, nabraly ale zpoždění a stavba by tak měla být hotová až ve druhém čtvrtletí 2028. Projekt financuje nemocnice a města Liberec, Turnov a Frýdlant, která jsou jejími spoluvlastníky. Největší část nákladů ale nese Liberecký kraj, který je majoritním vlastníkem. Na stavbu se zavázal dát téměř 2,1 miliardy korun, přes miliardu si půjčil.