Rekordních bezmála 36,5 tuny trvanlivých potravin, drogerie a hygienických potřeb zajistilo Potravinové bance Libereckého kraje podzimní kolo veřejné sbírky. Předčilo to očekávání, je to zhruba o čtyři tuny víc než loni, prázdné sklady se díky tomu naplnily, řekl dnes ČTK ředitel liberecké potravinové banky Josef Vlček a připomněl, že sbírka pokračuje do úterý 24. listopadu on-line. Přispět je tak stále možné prostřednictvím e-shopů Košík, Rohlík a drogerie Teta. Celkově zatím lidé v Česku v podzimním kole sbírky pro potřebné darovali 800 tun zboží.
"Potřeba pomoci stále roste, odhaduji, že je to každoročně zhruba o deset procent. Dostali jsme také upozornění z Česká federace potravinových bank, že dochází ke zpožďování výplat superdávek, a i kvůli tomu se mohou lidé častěji dostávat do potíží a víc samoživitelek nebo seniorů může potřebovat naši pomoc, i na to se proto připravujeme," doplnil Vlček. Upozornil, že potravinové banky neposkytují potraviny a pomoc lidem v nouzi přímo, ale prostřednictvím neziskových organizací a sociálních odborů obcí, s nimiž spolupracují.
Systém superdávky platí od 1. října 2025. Pro ty, kdo přešli ze starých dávek, byla výplata superdávky zahájena od srpna 2026. Nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce (MPSV) počátkem listopadu uvedlo, že superdávku pobírá 285.000 domácností, chce navrhnout úpravy, které administrativu zjednoduší. Nedávný průzkum poskytovatele půjček Provident Financial mezi 196 samoživitelkami ukázal, že polovina z nich pobírá nižší dávky a jen čtvrtina jich peníze dostává včas.
Potravinová banka v Liberci funguje od poloviny roku 2012, byla čtvrtou, která v zemi vznikla. V loňském roce získala 659 tun potravin a drogerie, to je o 12 procent víc než v předcházejícím roce. Téměř 90 procent z toho tvořily čerstvé potraviny, které se daří získávat z obchodních řetězců, ale také od výrobců. V jarním a podzimním kole potravinové sbírky darovali loni lidé téměř 56 tun zboží. "Podpořili jsme 228.827 osob, z potravin, které jsme předali, se uvařilo 235.306 porcí jídla a rozdalo se 40.192 potravinových balíčků," řekl Vlček.
Letos do konce října získala a rozdělila liberecká potravinová banka téměř 620 tun zboží. "Počítám, že se letos dostaneme na nějakých 800 tun," poznamenal její ředitel. Daří se podle něj rozšiřovat spolupráci se supermarkety, kde pochopili, že je lepší zboží, kterému končí trvanlivost, darovat, než se starat o jeho likvidaci. Trvanlivé potraviny získává banka hlavně ze sbírek. "Poskytnout je ale mohou lidé i kdykoliv během roku, budeme za to vděční, jen je dobré dopředu napsat na e-mail reditel@pbliberec.cz a domluvit se, co je potřeba," dodal Vlček.