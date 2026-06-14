Liberecká univerzita a muzeum chystají videomapping na zeď či venkovní galerii

Autor: ČTK
  9:56aktualizováno  9:56
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Liberci chtějí více spolupracovat místní univerzita a Severočeské muzeum, uzavřely proto memorandum. Výsledkem chystaných projektů by měl být stálý videomapping na muzejní zdi, venkovní galerie či obnovená ročenka architektury, uvedl pro ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.

Videomappingovou projekci na jedné zdi by chtělo muzeum ve spolupráci s univerzitou mít ještě letos. "Když vše dobře dopadne, spustíme to na konci letošního roku," uvedl ředitel muzea Jiří Křížek.

Mezi nejbližší plány patří také obnovení Ročenky liberecké architektury. "Je to příležitost navázat na tradici ročenky a zároveň veřejnosti představit aktuální vývoj architektury, veřejného prostoru i aktivit, které se v této oblasti odehrávají na fakultě i v muzeu," uvedl děkan fakulty umění a architektury Jan Stolín.

Fakulta také zřejmě pomůže oživit okolí muzea venkovní galerií. "Uvažujeme o vytvoření galerijního prostoru v exteriéru areálu muzea, kde bychom mohli pravidelně vystavovat studentské a výtvarné projekty, instalace nebo experimentální realizace," dodal Stolín.

Memorandum navazuje na dosavadní spolupráci muzea s univerzitou. Například fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií pro muzeum už dříve vyvinula technologii na skenování historických zvukových nosičů. "Díky navazující spolupráci s univerzitou v italské Cremoně se tak podařilo vytvořit výjimečné muzejní pracoviště, které v rámci Evropy nemá obdoby," uvedl ředitel muzea.

S muzeem spolupracuje také třeba pedagogická fakulta. Podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae či každoroční krajské geologické olympiádě. Zástupci univerzity se podílí i na přípravě výstav a expozic, mezi chystané patří výstava ke středověkým šlechtickým sídlům na Liberecku nebo expozice o Liberci v období 2. světové války či o hotelu a vysílači na Ještědu. "Běží také práce na odborné monografii o zapomenutém libereckém fotografovi Rudolfu Ginzelovi, jež by měla být hotová v průběhu příštího roku," dodal mluvčí univerzity.

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