Liberecká univerzita chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium

Technická univerzita v Liberci chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium. Není to o úlevách, škola chce reprezentačním sportovcům od příštího akademického roku nabídnout pružnější možnosti plnění studijních povinností tak, aby se jejich kariéra dala lépe sladit s vysokoškolským vzděláváním, řekl dnes novinářům rektor Aleš Kocourek. Nový ucelený systém chce nabídnout napříč univerzitou a obory.
V Liberci aktuálně studuje třeba reprezentant v severské kombinaci Jiří Konvalinka, na zimní olympiádě startovaly i absolventky školy Barbora Antošová, která soutěžila v běhu na lyžích, nebo biatlonistka Lucie Charvátová. "Všimli jsme si ale, že se často stává, že nejlepší sportovci buď ukončí sportovní kariéru, aby mohli pokračovat na vysoké škole, anebo ukončí vysokoškolské vzdělávání předčasně, aby mohli dál pokračovat ve sportovní kariéře. Myslím, že obojí je škoda," doplnil rektor.
Větší podpora sportovců se podle Kocourka v Liberci přímo nabízí. "Liberecký kraj má ke sportu ze všech krajů České republiky možná úplně nejblíž a technická univerzita a Liberec jako město jsou pravděpodobně jedny z nejsportovnějších lokalit v celé zemi," řekl. Liberecký kraj, Český ráj, Jizerské a Lužické hory jsou podle něj navíc známé nejlepšími tratěmi pro orientační běhy v Česku. "Tak jsme se ve spolupráci s Českým svazem orientačních sportů rozhodli u nás otevřít centrum orientačního běhu," dodal rektor.
Univerzita chce podle Kocourka vyjít vstříc nejen orientačním běžcům, ale i dalším sportovcům. "Ne všichni vyučující byli vždy ochotni sportovcům vyjít vstříc, tohle bychom chtěli trošku napravit. Samozřejmě, že to nepůjde úplně všude - pokud máte studijní program, který se z velké části odehrává v laboratořích a formou celosemestrálních projektů, no tak tam tu absenci omluvit nepůjde, ale to asi nebude studijní program, který by sportovci vyhledávali," řekl.
Sportovci v Liberci nejčastěji studují na fakultě pedagogické, která nabízí program zaměřený na zdravý životní styl a volný čas. "Ale máme řadu vynikajících sportovců třeba i na ekonomické fakultě. A nejsou to jen orientační běžci, jsou to fotbalisti, řada lidí v zimních sportech. Rádi bychom sportovce přitáhli na univerzitu i z jiných koutů České republiky, než je náš tradiční spádový region, protože to zpravidla bývají skvělí studenti," dodal Kocourek.
Univerzita v Liberci vznikla z původní Vysoké školy strojní, k níž později přibyla textilní fakulta. V letech 1990 až 1995 se škola rozrostla o fakulty pedagogickou, ekonomickou, architektury a mechatroniky, k nimž v roce 2016 přibyla sedmá fakulta zdravotnických studií. Od roku 2009 má škola také výzkumný Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie (CXI). V tomto akademickém roce studuje v Liberci zhruba 7000 studentů. Škola je garantem krajského projektu Aktivní škola, jehož cílem je rozhýbat dětí na základních a středních školách.