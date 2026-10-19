Liberecká univerzita chce ve spolupráci s nemocnicí vybudovat inovační centrum

Inovační centrum (HUB) zaměřené na využití umělé inteligence (AI) a moderních technologií a materiálů ve zdravotnictví plánuje vybudovat Technická univerzita v Liberci (TUL) ve spolupráci s krajskou nemocnicí. Je to jeden z projektů, na který by škola ráda získala dotace z evropských fondů. Cílem je, aby se medicínské inovace dostávaly do klinické praxe rychleji a efektivněji v liberecké nemocnici i jí podřízených zařízeních, řekla ČTK prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová. Do budoucna může podle ní HUB podpořit i regionální rozvoj.
Plánované centrum je podle Šimanové pokračováním již fungující spolupráce školy a nemocnice ve 3D tisku náhrad a pomůcek a jejím dalším rozšířením. "O další nové materiály, o robotiku a rehabilitační technologie nebo o využití umělé inteligence při práci se zdravotnickými daty, což je veliké téma. Nechceme jenom společnou laboratoř, chceme vytvořit takové prostředí, které skutečně umožní efektivně ty inovace dostávat do klinické praxe," doplnila. Nemocnice by podle ní díky projektu měla získat prostor pro ověřování řešení, univerzita zase výzkumné kapacity a technologické know-how.
"Potřebujeme prostředí, které pomůže dobrému nápadu projít celou cestu od problému identifikovaného v klinické praxi přes výzkum a ověření až k reálnému využití pro pacienty a zdravotní i sociální péči," uvedla prorektorka. Cesta zdravotnických technologií do praxe je podle ní spojena s náročným ověřováním, regulatorními požadavky a v mnoha případech také certifikací. I v této fázi by měl budoucí HUB výzkumníkům a inovátorům pomáhat. Univerzita, nemocnice a Liberecký kraj teď řeší podobu spolupráce i její dlouhodobé financování.
Zdravotnické obory nabízí Technická univerzita v Liberci 20 let. V roce 2004 vznikl ústav zdravotnických studií, první akademický rok 2006/2007 zahájil s oborem Všeobecná sestra. Nabídka se postupně rozšířila o bakalářský obor Biomedicínská technika a navazující magisterský program Biomedicínské inženýrství. V současnosti nabízí fakulta další dva bakalářské obory: Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent. Na sedmou fakultu se ústav přeměnil před deseti lety, nově chce nabídnout třeba obory Dentální hygiena nebo Psychologie, po nichž je v regionu poptávka.
Inovační centrum není jediným projektem školy. V současné době univerzita buduje v budově H v centru Liberce zázemí pro nový obor dentální hygiena, který chce otevřít příští rok na podzim. Podle rektora Aleše Kocourka jde o investici za zhruba 15 milionů korun, jejíž součástí by měla být i komerční zubní ordinace. V přízemí stejné budovy by mělo vzniknout také simulační centrum urgentního příjmu, které bude sloužit studentům i zdravotníkům. Na jeho vybudování slíbily kraj a nemocnice přispět 30 miliony korun.