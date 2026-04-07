Liberecká univerzita nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, platí jen DPH

Liberecký univerzitní výzkumný ústav CXI nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, například výrobních vad či defektů. Za výzkum chce od nich zaplatit jen DPH z reálné ceny služby, pokud splní podmínky dotačního programu. Pomoc při řešení konkrétních problémů ve výrobě, konzultace či analýzy jim nabízí díky přeshraničnímu evropskému projektu SUPPORT4SME. Nabídka se týká malých a středních firem do 250 zaměstnanců z Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje a také ze Saska. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí univerzity Radek Pirkl.
Služby univerzitního ústavu si mohou firmy objednat on-line. "Řada menších firem má dobrý nápad nebo konkrétní technický problém, ale chybí jim přístup k potřebnému vybavení, expertům nebo laboratorním analýzám. Právě v tom jim může projekt SUPPORT4SME výrazně pomoci. Chceme, aby firmy věděly, že se na nás mohou obrátit i s velmi praktickými problémy z každodenní výroby nebo vývoje," uvedl řešitel projektu Adam Blažek z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CXI).
Do přeshraničního projektu je kromě liberecké školy zapojená také Technická univerzita v Saské Kamenici (Chemnitz). Z programu Interreg získaly školy na odborné služby aplikovaného výzkumu, individuální konzultace a analýzy, workshopy a školení přes 2,4 milionu eur (skoro 60 milionů korun). V projektu si kladou za cíl podpořit v česko-saském regionu více než 130 podniků, zatím této nabídky využilo necelých 30 firem.
Liberecký výzkumný ústav například zjišťoval pro jabloneckou stavební firmu Tembo brand, zda prasknutí hřídele čelního kloubového nakladače způsobila chyba obsluhy nebo šlo o vadu výrobku. "Pro podobné případy má univerzita k dispozici elektronový mikroskop Helios 5 PFIB CXe, který umožňuje velmi podrobně zkoumat kvalitu materiálů, povrchové úpravy, slitiny, svary i další defekty. Mikroskop za více jak 45 milionů korun je unikátní tím, že vědci s ním mohou provádět i mikroskopické „řezy“ do zkoumaného materiálu a díky celé škále detektorů provádět komplexní fyzikální i chemickou analýzu složení vzorku," dodal Pirkl.