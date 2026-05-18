Liberecká univerzita odložila stavbu budovy za půl mld.Kč, projekt chce prověřit

Technická univerzita v Liberci zatím odložila zahájení stavby nové budovy E2 v kampusu plánované na středu. Projekt za půl miliardy korun chce nové vedení univerzity prověřit, v dokumentaci jsou nesrovnalosti, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí univerzity Radek Pirkl. Výstavbu nové budovy připravuje univerzita zhruba deset let, získala na ni dotace z evropských a státních fondů, přispět má i Liberecký kraj.
"Problém je už v tom, že příprava stavby E2 probíhá velmi dlouho – asi deset let, kdy na ní pracovali už tři rektoři. U některých rozhodnutí se nepodařilo zachovat návaznost. A nám nyní jako novému vedení, které má celý projekt řídit, není zcela zřejmé odůvodnění některých kroků, a to jak při demolici původního objektu, tak i při přípravě realizace nové budovy. Jako řádní hospodáři nemůžeme za takových okolností s plnou zodpovědností stavbu zahájit," zdůvodnil rozhodnutí rektor Aleš Kocourek.
V budově, která má vyrůst na místě nevyhovující budovy F2 dokončené v 60. letech, vznikne simulační centrum urgentní medicíny, přesunout se tam má univerzitní knihovna a také ekonomická fakulta. Původní budovu nechala škola loni zbourat. Univerzita zaplatí za stavbu ze svého zhruba 124 milionů korun, zbytek je z evropských a státních fondů. Nový pavilon bude mít čtyři křídla a krytou centrální dvoranu. Budova bude mít pět nadzemních podlaží, projekt počítá i s fotovoltaickou elektrárnou na střeše.
Univerzita v Liberci vznikla z původní Vysoké školy strojní založené v roce 1953. Tři bloky učeben, laboratoří, kanceláří a těžkých dílen - E1, E2, E3 - podle návrhu architekta Eduarda Adamíry ze Stavoprojektu stavěla univerzita v Husově ulici od roku 1957. Dokončeny byly v roce 1965. Dva krajní bloky slouží svému účelu dodnes, část dílen prostředního bloku byla v letech 2013 až 2014 přestavěna na univerzitní mateřskou školu a studentský klub. "Provozně už ale objekt nevyhovoval," řekla prorektorka pro rozvoj kampusu Dagmar Vojtíšková.
Škola proto nechala budovu zbourat a na jejím místě by měl Metrostav CZ za 18 měsíců postavit objekt nový. Zahájení výuky bylo plánované na únor 2029. Vedení univerzity teď podle Pirkla situaci řeší, s poskytovateli dotací, jedná i s vítězem soutěže na dostavbu budovy. "Další informace rádi poskytneme po dalších jednáních, kdy se situace vyjasní," dodal mluvčí.