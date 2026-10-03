Liberecká univerzita vychází vstříc reprezentantům i handicapovaným studentům

Vrcholovým sportovcům, ale také handicapovaným a dalším mladým lidem se specifickými potřebami vychází vstříc Technická univerzita v Liberci. Není to o úlevách při studiu, reprezentantům nabízí škola pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby se jejich kariéra dala lépe sladit s vysokoškolským vzděláváním. V případě studentů s handicapem či specifickými potřebami je to o vytvoření podmínek, aby mohli studovat, řekl ČTK prorektor pro vzdělávání Otakar Ungerman.
Pokud jde o sportovce, je podle rektora Aleše Kocourka podpora určena pro reprezentanty. "Jde o lidi, kteří mají intenzivní tréninky, často jezdí třeba na 14 dní trénovat i do zahraničí, a když se jim to kryje se zkouškovým obdobím nebo se zápočtovými termíny, tak je tam nastavený mechanismus, aby jim vyučující vycházeli víc vstříc. Není to o tom, že bychom jim ulevovali ve studiu ve smyslu nároků, nabízíme jim větší časovou flexibilitu při plnění studijních povinností," dodal. Zatím tuto možnost podle rektora využívají jednotlivci.
Také studenty s různými handicapy se univerzita snaží podporovat. "Nejsou to hloupí studenti, mají prostě nějaké specifické potřeby, které se jim snažíme zajistit. Letos se nám podařilo zachytit 70 studentů z těch, co jsme přijali, a uzpůsobíme jim studium přímo podle jejich potřeb. Přizpůsobili jsme už přijímací řízení," doplnil Ungerman. Mezi libereckými studenty tak jsou vozíčkáři, lidé se zrakovým postižením, ale také třeba studenti s poruchami autistického spektra.
Škola se studentům se specifickými potřebami přizpůsobuje i stavebně, zajišťuje bezbariérový přístup, speciální toalety, ale také třeba navigaci pro nevidomé a slabozraké. "A máme velmi dobrou odezvu ze středních škol, že přijímáme i studenty s psychiatrickými diagnózami. Jsou velmi talentovaní a my je nediskriminujeme, je super, když zůstanou v systému, pracuje se s nimi dál a dosáhnou odbornosti, i když třeba v sociálním kontaktu je to s nimi horší," uvedla prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová. Firmy podle ní často takové lidi odmítají.
Technická univerzita v Liberci vznikla z původní Vysoké školy strojní, k níž později přibyla textilní fakulta. V letech 1990 až 1995 se škola rozrostla o fakulty pedagogickou, ekonomickou, architektury a mechatroniky, k nimž v roce 2016 přibyla sedmá fakulta zdravotnických studií. Od roku 2009 má škola také výzkumný Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). Univerzita nabízí zhruba 200 oborů, letos v Liberci studuje téměř 7800 mladých lidí, o 800 víc než loni, speciální podporu ale potřebuje jen zlomek z nich.