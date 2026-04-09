Liberecká záchranná služba má vůz pro mimořádné události, podle ní je unikátní

Záchranná služba v Libereckém kraji si pořídila za 16,6 milionu korun velkokapacitní vozidlo pro mimořádné události či hromadná neštěstí. Označuje ho za unikátní, protože je postavené a vybavené podle jejich požadavků. Obdobné vozy mají jen tři jiné záchranné služby v republice, řekl dnes ČTK krajský ředitel záchranné služby Luděk Kramář.
"Každá z těchto záchranek má tento vůz unikátní. I naše vozidlo je unikátní, nenajdete kopii v republice. Od prvotní myšlenky až po předání je to kompletně náš nápad a naše technologie," uvedl Kramář.
Potřebu takového vozu podle něj ukázaly dva mimořádné zásahy z roku 2024. Při úmyslném zapálení baru v Liberci tehdy utrpělo zranění 15 lidí a při úderu bleskem ve Vratislavicích nad Nisou dokonce 22 lidí. "Na základě toho jsme vyhodnotili, že potřebujeme vůz jednak pro zázemí našich zasahujících posádek, ale i mít unikátní vůz, který dokáže obsloužit větší počet raněných na místě události a zároveň ve větším počtu v jednom voze je transportovat do jedné nemocnice," řekl ředitel záchranné služby.
V nově pořízeném voze mohou podle něj najednou převézt ve standardním režimu dva ležící a pět sedících pacientů. V nouzových případech lze kapacitu zvýšit o další dva ležící pacienty nebo osm sedících.
Vozidlo Mercedes Benz Atego, které je se 13 tunami asi třikrát těžší než běžná sanitka, je uzpůsobeno hornatému terénu v Libereckém kraji. Pohon má na všechna kola a při jízdě v zimě na sněhu či ledu může využít takzvané podmetací řetězy na zadní nápravě. Součástí vybavení je i vyprošťovací naviják.
Vozidlo má samonosnou skříňovou nástavbu vyrobenou na míru požadavkům záchranářů. Uvnitř mají zdravotnické vybavení, které umožňuje najednou ošetřovat několik pacientů. Je tam i veškeré technické zázemí, které potřebují posádky v terénu. Proto podle ředitele počítají s nasazením tohoto vozu například při povodních. "Protože při nich máme detašované posádky třeba na Semilsku nebo Frýdlantsku a díky uzpůsobení toho vozu počítáme s tím, že na místě povodní budou třeba minimálně týden," dodal.
Vozidlo má vlastní zdroj energie, klimatizaci, topení, osvětlení i technologie pro přenos dat. "Máme tam i vysouvací stožár, na kterém je osvětlení, takže si můžeme osvětlovat prostor okolo vozidla. Máme tam kameru, která má záběr 360 stupňů, takže vidí na všechny strany. A záběry z kamery jsou přenášené na naše operační středisko. Takže naše operační středisko má přehled, co se děje na místě mimořádné události," řekl ČTK krajský vedoucí dopravy záchranné služby Aleš Smetana.
Součástí vybavení vozu je i složený vyhřívaný stan, který má po nafouknutí rozměry zhruba šest krát čtyři metry. Využitelný je pro ošetření či dočasné umístění pacientů, zázemí v něm mohou mít i záchranáři.