Liberecká zoo na podzim vypustí Labutí jezero, oprava začne asi příští rok

Zoo v Liberci připravuje revitalizaci Labutího jezera s netěsnící hrází, na což bude odhadem potřeba 15 milionů korun. Na podzim jezero vybudované v roce 1900 vypustí, přes zimu nechá vymrznout a opravu chce zahájit v první polovině příštího roku. ČTK to dnes řekla mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
"Že je oprava jezera nutná, je zřejmé návštěvníkovi už při pohledu na mizející vodu v nádrži u ostrůvku lemurů. Důvodem je únik vody propustnou hrází," uvedla Tesařová.
Zoo má na Labutím jezeře pelikány, navíc ostrov obývají lemuři. Oba druhy tam zůstanou, dokud to klimatické podmínky dovolí, zřejmě do listopadu. "Po přesunu zvířat na zimoviště bude jezero vypuštěno a nechá se přes zimu vymrznout. V té době plánujeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. S rekonstrukcí bychom rádi začali již v první polovině příštího roku. Termín dokončení stavby bohužel nedokážeme v tuto chvíli odhadnout, ten budeme schopni upřesnit až po výběru zhotovitele," řekla mluvčí zoo.
Jezero, které má na délku zhruba 250 metrů a na šířku kolem 50 metrů, je hluboké jen asi 1,5 metru. Oprava se nebude týkat jen opravy netěsnící hráze. "Starý výpustný objekt bude nahrazen jiným typem, takzvaným kašnovým přelivem, který umožní efektivnější hospodaření s vodou. Budou vybudována také opatření omezující znečištění vody z přítoků. Z vytěženého materiálu je v plánu vybudování dalšího ostrůvku pro chov lemurů," dodala Tesařová.
Liberecká zahrada založená v roce 1904 je nejstarší veřejnou zoo v České republice. Historie jezera je ještě o čtyři roky starší. Původně se nazývalo Gondelteich (Gondolový rybník) a sloužilo nejen coby okrasný městský prvek, ale také jako rekreační vodní plocha. V létě se na něm obyvatelé města plavili v loďkách, v zimě bruslili. Součástí jezírka byl téměř od počátku také ostrůvek s takzvaným Labutím domečkem. K labutím krátce na to přibyly další druhy vodního ptactva a od roku 1904 začaly u jezera vznikat první výběhy zoo.