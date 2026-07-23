Liberecká zoologická zahrada má v Lidových sadech nové parkoviště pro 50 aut

Zoologická zahrada v Liberci otevřela v Lidových sadech nové parkoviště pro 50 automobilů. Vzniklo na dosud nevyužívaných plochách za autobusovou točnou v Sovově ulici. Využilo prostor původní příjezdové cesty k bývalému amfiteátru i plochy, které donedávna sloužily Městským lesům Liberec ke zpracování a skladování dřeva. Zejména během letní sezony by mělo pomoci zklidnit dopravní situaci v okolí zoo, řekla dnes ČTK mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
"Dlouhodobě jsme si uvědomovali, že parkování v okolí zoo je jedním z největších problémů, se kterými se potýkají naši návštěvníci i obyvatelé této části města. Omezený počet parkovacích míst vedl ke složité dopravní situaci, která zatěžovala celé Lidové sady. Naším cílem bylo vytvořit další parkovací kapacitu, která část automobilů odvede z nejvytíženějších míst a pomůže zklidnit dopravu v celé oblasti Lidových sadů," doplnil ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.
O letních prázdninách je parkoviště otevřeno denně od 8:30 do 19:00 hodin, pětihodinové parkování vyjde na 100 korun, parkovací lístek si mohou řidiči koupit na pokladně zoo nebo nedalekého dětského koutku. V září a říjnu bude parkoviště v provozu o víkendech. "Věříme, že nové parkoviště bude vítanou alternativou k často zcela zaplněnému parkovišti u tramvajové točny, které provozuje dopravní podnik, a přispěje k lepší organizaci dopravy v této lokalitě," dodal Nejedlo.
Parkoviště mohou využívat nejen návštěvníci zoologické zahrady, ale také lidé mířící do Lidových sadů, dětského koutku nebo na turistické trasy v této části Jizerských hor. Od hlavního vstupu do zoo je vzdálené několik minut chůze. Parkovat mohou návštěvníci také na konečné tramvaje, kde hodina přijde na 40 korun, nebo na městských parkovištích v Riegrově a Fibichově ulici, kde za hodinu zaplatí 50 korun a celodenní parkování přijde na 200 korun.
Zoo v Liberci je nejstarší v Česku, na zhruba dvoukilometrové prohlídkové trase mohou návštěvníci pozorovat víc než 160 druhů zvířat a přes 840 savců, ptáků, plazů i obojživelníků. Jako jediná v zemi má mangabeje žlutobřiché, paviány pláštíkové nebo vzácné urialy bucharské. Unikátní je také kolekce dravých ptáků. Zoo patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Libereckém kraji, loni do ní zavítalo přes 278.000 lidí. Tradičně nejvíc turistů přichází právě o letních prázdninách.