Liberecká ZŠ Husova nové výživové standardy zkoušela v září, děti obědy nejedly

Děti obědy nechtěly a vracely, takovou zkušenost získali kuchaři Základní školy Husova v Liberci s novými výživovými standardy pro školní stravování, když podle nich zkoušeli v září vařit. Ředitelka školy Blanka Reindlová proto vítá, že standardy budou nadále nezávazným doporučením. Nová pravidla měla být pro školy povinná od září příštího roku, o změně ve středu informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO) a ministerstvo zdravotnictví (MZd).
"My jsme si to zkusili v září, abychom věděli, jak jídelníček upravit, jak se s tím vyrovnat. Takže kuchaři do toho nějakých 14 dnů, tři neděle šli s velkým nasazením. Ale viděli obrovské množství vracených jídel, snížení počtu vydaných jídel. A měli i zpětnou vazbu od těch starších dětí, které jsou schopné to definovat a řeknou, že si radši půjdou koupit brambůrky," řekla dnes ČTK ředitelka školy se zhruba 550 žáky.
Za správné proto považuje, že nová pravidla nebudou pro školy závazná. "Nejsme schopni změnit stravovací návyky dětí, které jsou nějak vedeny z domova. To prostě nejde. Ty děti raději obědy odhlásí a jdou si stejně koupit brambůrky. My chceme přece, aby normálně jedly. A tohle vede k tomu, že děti jdou právě přesně po tom, po čem my nechceme. To je totálně špatně," dodala.
Výživové standardy pro školy určují množství ovoce, zeleniny, luštěnin nebo masa. Podle návrhu, který připravil Státní zdravotní ústav (SZÚ), měly jídelny nově servírovat například méně brambor a omezit sladké nápoje. Snížit se měly průměrné porce masa, protože nově se do jeho váhy nepočítají kosti, naopak mírně přibýt v jídelníčku měly luštěniny či ryby. Podle SZÚ se zásadně mění hlavně to, jak se jednotlivé složky do doporučených dávek započítávají.
Podle ředitelky liberecké školy ale nebyli například schopni naplnit požadavky u luštěnin. "Moji kuchaři třeba zásadně k zahušťování omáček vůbec nepoužívají mouku, ale zahušťují právě rozmixovanými luštěninami nebo zeleninou, což do dětí dostanu, ale ta míra byla tak vysoká, že se to nedalo vůbec naplnit," uvedla Reindlová.
Současné standardy pro školní stravování jsou podle ní schopni splnit, u nových o tom pochybuje. "Tak, jak je teď daný spotřební koš, tak my ho naplňujeme, co se týče luštěnin, ryb a z nějaké části i omezením sladkého. Ale v takové míře, jak se to chtělo, to v žádném případě. Sice tak uvaříme, ale nebudou to jíst ani dospělí. A děti z velké části také ne," dodala.