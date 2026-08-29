Liberecké Centrum Kašpar chystá benefici, tašky pomohou lidem bez práce

Akci na podporu lidí, kteří obtížně hledají práci, připravuje liberecké Centrum Kašpar. Tradiční benefice "Kašparovo nejen taškaření" je letos pro organizaci obzvlášť důležitá, řekla ČTK koordinátorka benefice Petra Hottmarová. Centrum Kašpar muselo po více než 20 letech omezit pomoc nezaměstnaným na Liberecku a Jablonecku, na pokračování projektů se nepodařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu (ESF).
Do tradičního taškaření se může zapojit podle Hottmarové každý. Stačí ušít kabelku, nákupní tašku nebo jiný textilní výrobek, uplést ponožky nebo třeba uháčkovat zvířátko a donést nebo poslat je do Centra Kašpar. To je pak na benefici 5. prosince v liberecké kavárně Pošta zpeněží. Méně šikovní mají možnost centrum podpořit tím, že si přijdou některý z darovaných výrobků na benefici koupit. Na loňském 11. ročníku se podařilo na činnost Centra Kašpar získat 148.305 korun.
"Letos je pro Centrum Kašpar těžký rok, výpadek finančních prostředků způsobil oslabení možnosti pomáhat lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce a potřebují podporu na cestě k novým příležitostem. Proto je pro nás naše tradiční benefice obzvlášť důležitá," uvedla Hottmarová. "Budeme moc rádi za každou ušitou tašku, uháčkovaný či ušitý výrobek, který prodáme," dodala.
Centrum Kašpar začínalo před lety pomáhat ženám při návratu do práce po mateřské dovolené. Nabízelo rekvalifikační kurzy a poradenství doplněné o hlídání dětí, pomáhalo při hledání práce, přípravě životopisu nebo nácviku přijímacího pohovoru. Spolek postupně služby rozšiřoval na další ohrožené skupiny, jako jsou nezaměstnaní starší 55 let nebo mladí lidé po škole hledající uplatnění.
Projekty centra využilo od jeho vzniku asi 5000 lidí. "Jsem hrdá na to, co lidé v Centru Kašpar dokázali, udělali jsme kupu práce, maximum toho, co šlo," uvedla ředitelka centra Ivana Sulovská. Poslední velký projekt, nazvaný Vykroč k dobré práci, skončil po třech letech v červnu. Byl zaměřený na posílení kompetencí, zvýšení kvalifikace a sladění s požadavky místních firem. Určený byl pro lidi pečující o malé děti a lidi nad 55 let. S financováním omezených služeb teď centru pomáhají dary a výnos loňské benefice.