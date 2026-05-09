Liberecké divadlo chystá nezvyklý prodej, v burze nabídne asi 2000 kostýmů

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci příští víkend uspořádá burzu, na níž bude prodávat část kostýmů a další doplňky ze svého fundusu, který patří mezi největší v zemi. V nabídce bude zhruba 2000 kostýmů, sdělila ČTK vedoucí výroby divadla Martina Macková.
"Všechno to jsou stále použitelné věci v dobrém stavu, neroztrhané, bez fleků," řekla Macková. V nabídce budou podle ní dobové i civilní kostýmy. "Nejstarší jsou z her, které se hrály v 60. letech minulého století," dodala Macková. Ceny za kostýmy a doplňky budou v rozmezí od deseti do 400 korun. Burza bude v sobotu a v neděli v Malém divadle, což je druhá scéna Šaldova divadla.
Pro liberecké divadlo jde o ojedinělý výprodej, který je vynucený. "Máme jeden z největších fundusů v republice. Jsme ale v situaci, kdy stěhujeme krejčovnu a fundus do menších prostor, takže ho potřebujeme alespoň o třetinu zredukovat. Takže z toho důvodu vznikl nápad udělat bazárek," uvedla Macková.
Fundus a krejčovna je nyní ve třech patrech Malého divadla, které prochází částečnou rekonstrukcí. Součástí prací je i vybudování nových zkušeben a další úpravy prostor. "Tím pádem přijdeme o jedno patro fundusu," řekla vedoucí výroby. Částečnou náhradu za zrušené patro v Malém divadle získají podle ní v areálu divadelních dílen na Americké ulici. "Takže budeme mít v Malém divadle v jednom patře krejčovnu, v jednom fundus a využijeme část dílen na Americké," dodala Macková.