Liberecké divadlo uvede slavný balet Louskáček, bude v klasickém provedení

Liberecké Šaldovo divadlo uvede slavný balet Louskáček na hudbu Petra Iljiče Čajkovského. Nové nastudování připravilo po 14 letech, premiéru chystá na tento pátek. Zatímco v roce 2012 nabídlo neotřelou a moderní verzi, nyní vsadilo na klasiku v režii a choreografii Filipa Veverky.
"Vyšel jsem ze základního příběhu a dovolil jsem si tam udělat jenom pár změn v tom příběhu, který se odehrává na party," řekl dnes Veverka ČTK a Českému rozhlasu.
Jaké konkrétní změny tam provedl, ale nechtěl dopředu prozrazovat. "Celá ta struktura Louskáčka je v podstatě klasická. Je to vánoční příběh, rodiče, děti, přijdou tam známí na party a potom je i ten sen, který má být v Louskáčkovi. Ten je samozřejmě trošku jiný, je v mém pojetí. A druhé jednání, to už jsou tance národů a všechno, jak má být, valčík květinový a pas de deux. A všechno to vygraduje a zase se to nakonec vrátí, že se Klárka probudí ze snu a je nazpátek ve svém pokoji," dodal Veverka.
Za důležitou součást tohoto baletního představení považuje hudbu. "Protože lidé chodí na Louskáčka ne kvůli choreografii, režisérovi, tanečníkům, ale kvůli hudbě, kvůli Čajkovskému, který to tak krásně složil," řekl Veverka.
Čajkovského hudba bude v Liberci při představení znít v živém provedení bezmála šedesátičlenného orchestru pod hudebním vedením Zbyňka Müllera. "Výjimečnost hudebního zážitku podtrhne také zvuk harf a celesty, které budou netradičně umístěny v postranních lóžích divadla," uvedla produkční libereckého baletního souboru Barbora Svobodová. Míní, že páteční premiéra bude pro liberecké divadlo mimořádnou událostí sezony. "Osobně se mi na Louskáčkovi nejvíc líbí, že je to představení, na které může přijít celá rodina. A možná právě díky němu někteří poprvé za celý svůj život objeví kouzlo a magii tanečního umění," dodala.
V hlavních rolích Klárky a Louskáčka se představí australští tanečníci Tess Sheppardová a Matthew Erlandson. Vedle členů baletního souboru se v inscenaci objeví také děti z tanečních škol a dámský sbor libereckého divadla.