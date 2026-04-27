Liberecké divadlo uvede taneční inscenaci inspirovanou teorií chaosu

Balet Šaldova divadla v Liberci nastudoval taneční inscenaci Butterfly Effect. Jejím autorem je choreograf Adam Sojka, který se v ní nechal inspirovat známým principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může vést k zásadně odlišným výsledkům. Vytvořil tak poetickou taneční reflexi křehké provázanosti světa, která bude mít v Malém divadle premiéru tento čtvrtek. Představitel hlavní postavy Pozorovatele Jaroslav Kolář dnes novinářům řekl, že pro soubor jde o nezvyklé představení.
"Je to nové. V Liberci to podle mě ještě nebylo, tento způsob práce, stylu. A diváci by měli přijít a nechat se překvapit," dodal Kolář.
Podle Sojky, který je režisérem inscenace, se už při jejím nastudování potvrdilo, že teorie chaosu funguje. "Co jsem začal pracovat se souborem, tak jsem zjistil, že pro ně je můj slovník velmi nový. Začali jsme proto pracovat velmi systematicky a po dílcích. Tím pádem jsme to celé skládali a některé situace vyšly poněkud jinak, než jsem si původně představoval," řekl autor taneční inscenace.
Jednoaktová Butterfly Effect je koncipována jako zrcadlo našich životů, které věrně odráží skutečnost, již často v každodenním shonu přehlížíme. "Můžeme říct, že si tam hrajeme s časovou linkou a s časem. Že se tam vracíme v čase a že tu situaci jednou vidíme nějak, pak ji vrátíme v čase a vidíme ji, jak by mohla být jinak. Otázka je, jestli se odvíjíme od té první linky nebo od té druhé dál v tom ději. To už je na divákovi," uvedl Sojka.
Inscenaci má balet nastudovanou s trojím různým obsazením jednotlivých rolí, což podle režiséra nabízí různé možnosti interpretace jeho záměru. "Dynamika je různá, to tempo je jiné. Někdo má přirozený charakter spíš takový melancholický, někdo je velmi akční," dodal.
Hudba k představení, kterou připravil Sojka společně se skladatelem Petrem Duchalíkem, osciluje na hraně klavírní intimity a syntetického elektronického zvuku. Scénu a kostýmy navrhnul Pavel Knolle a osvětlení Karel Šimek. Na jevišti kromě Koláře budou ze souboru tančit v různém složení Anya Clarkeová, Tess Sheppardová, Jana Černá, Lucy MacPhailová, Kristýna Petrášková, Richard Svoboda, Arturo Pérez del Campo, Russel Nokes, František Šourek a Richard Svoboda.