Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu, převedli Kateřina Dušková a Jiří Janků. Je to rodinné představení, řekla dnes novinářům Dušková, která je i režisérkou liberecké adaptace.
"Velmi doufám, že ten příběh může oslovit děti i dospělé. Protože ho vyprávíme v první půlce očima malého kluka, tak jsem přesvědčena, že i malé děti, které visí očičkama v monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. A dospělé by asi mělo bavit bravurní herectví našeho souboru," dodala Dušková.
V premiéře uvede liberecký činoherní soubor Cirkus Humberto tuto neděli. Stejně jako Bass v knize zkusí i herci divákům v divadle odvyprávět příběh nejen Vaška, ale i předchozích generací spojených s cirkusem. "To znamená začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do Cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze ve Varieté Humberto. Ale samozřejmě jsou tam velké časové skoky a dostaneme se i do prehistorie toho cirkusu," řekl novinářům Janků.
Dramatizace je pojatá i jako poděkování lidem, kteří jsou v zákulisí, ale bez nichž by žádná inscenace nevznikla. "Cirkus se v mnohém podobá divadlu. Divák nikdy neuvidí všechny, kteří se na vzniku představení podíleli. Vidí herce či artisty, ale všichni ti stavěči, osvětlovači, kostymérky, vlásenkářky, nápověda nebo inspicienti zůstávají ukryti. I proto bychom naši inscenaci chtěli věnovat opravdu všem profesím, bez nichž by žádné představení nemohlo vzniknout. Všem snílkům, kteří činí svět lepším tím, že pro naši radost stavějí vzdušné zámky," uvedla Dušková.
Na jevišti Šaldova divadla se představí téměř celý činoherní soubor i profesionální artisté. Diváci se tak mohou těšit i na jejich artistické výkony, chybět nebude ani humor a klaunská čísla, jež do cirkusu patří. Do představení autoři zakomponovali i zvířata, v jaké podobě si nechávají jako tajemství pro diváky. Naznačili ale, že se v něm objeví i slonice Bala, která před pár týdny opustila libereckou zoo.
Vaška jako dítě ztvární Oliver Kabeš či Šimon Mach, dospívajícího Michal Květák a jako již zralého muže Martin Stránský. Vaškova otce Antonína hraje Tomáš Impseil, postavu Vendelína Maliny Václav Helšus a Karla Kerholce Martin Polách. V roli Helenky se představí Eliška Jansová a Růženkou, které se Vašek vzdává kvůli cirkusu, je Kateřina Kornhäuserová. Rodiče Helenky, principála Berwitz a Anežku, ztvární Zdeněk Kupka a Jana Hejret Vojtková.