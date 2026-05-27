Liberecké divadlo uvede známou Mozartovu operu Figarova svatba

Liberecké Šaldovo divadlo uvede operu Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1786, která je jedním z nejznámějších hudebních děl světa. Jen v Liberci půjde o šesté nastudování od roku 1945, řekla dnes novinářům dramaturgyně operního souboru Tereza Konývka Frýbertová.
"Poslední uvedení Figarovy svatby v Liberci bylo v roce 1994," dodala.
Nové nastudování této nestárnoucí milostné komedie bude mít premiéru v Šaldově divadle tento týden v pátek a bude v režii vedoucí libereckého činoherního souboru Kateřiny Duškové. "Na jevišti neuvidíte nic jiného, než to, co tam Mozart napsal," řekla dnes novinářům.
Ústřední dvojici příběhu v této opeře tvoří Figaro a jeho snoubenka Zuzanka, jejichž svatbu ohrožuje hrabě Almaviva, který se pokouší využít svého postavení a svést Zuzanku. "Máme tam takové tři pilíře. První pilíř inscenace je téma zneužití moci. Druhý pilíř je ženská solidarita, která dokáže překonat i jakousi rivalitu. A třetí pilíř je láska, která je řešením. A postupem času, jak jsme se blížili k premiéře, tak ten třetí pilíř získával na síle a a moci," dodala Dušková.
Dirigent Paolo Gatto, který měl na starost hudební nastudování, považuje Mozartovo dílo za dokonalou operu. "Jak říká Mozart ve Formanově filmu Amadeus, ve Figarově svatbě není ani o jednu notu méně, ani více. Je zkrátka dokonalá ve všech ohledech – v orchestraci, v tempu, v rytmu, v dramatické výstavbě. Proto ji mám tak rád," uvedl Gatto.
V roli Figara se představí Josef Kovačič, Zuzanku ztvární Karolína Levková, hraběte Almavivu Jiří Brückler, jeho manželku a hraběnku Magdalena Rovenská a v roli Cherubína budou alternovat Jolana Slavíková a Zuzana Révai.
Autorem scény je Hynek Dřízhal. "Prosila jsem ho, aby vyrobil takové dětské hřiště. Abychom si na tom mohli odehrát všechny situace, které jsme tam našli, a aby scénografie na první pohled sdělovala divákovi jakýsi nadhled, se kterým ty dvě a půl hodiny pracujeme. Takže je to trošku komiksová scéna," uvedla Dušková.
Kostýmy vytvořila Olo Křížová. "Já jsem moc chtěla, aby kostýmy byly sexy, ale současně aby byly velmi dobové," řekla Dušková. Podle ní vytvořila Křížová kostýmy, které by mohly na módní mola prestižních Haute Couture přehlídek a současně by si je asi oblékl i Mozart.