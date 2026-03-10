Liberecké Fauna trhy

Do Centra Babylon mohou v sobotu přijít zájemci na populární Fauna trhy.
Konají se v konferenčním sále centra (vstup z ulice Nitranská). Od 9 hodin je otevřeno pro prodejce a od 10 hodin pro návštěvníky.
Trhy potrvají maximálně do 12 hodin.
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...
Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců, literatury a další aktivity.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity (OU) otevře od nového akademického roku bakalářský studijní program Latinský jazyk a literatura. Studium nabídne v...
Stavba nového mostu přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví by měla skončit letos v létě, pravděpodobně v srpnu. Stavbaři v těchto dnech osazují nosníky konstrukce. Počítají i s přípravou 20...
Karlovy Vary rozšíří možnosti platby za parkování o službu EasyPark. Ta pomocí aplikace umožní najít a uhradit parkování z mobilního telefonu. Služba bude propojena s městským systémem, který hlídá,...
Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...
Morová epidemie v polovině 14. století zasáhla Čechy silněji, než odborníci dosud předpokládali. Ukázaly to archeologické výzkumy podél kutnohorské kostnice....
V Karviné pokračuje rekonstrukce chátrajících historických budov koníren a mléčnice, kde se v minulosti uchovávalo mléko. Oprava objektů v zámeckém parku...
Požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích hasiči krátce před 13. hodinou lokalizovali. Pod venkovním zastřešením zde vzplály balíky s materiálem společnosti Remaq. Hasicí práce stále...
Po více než sedmi letech v roli tiskové mluvčí nastal pro Janu Poštovou čas posunout se dál. Profesionálka, která z pozice tiskové mluvčí pražské záchranky dlouhodobě komunikovala s médii a...