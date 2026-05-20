Liberecké muzeum nabídne různé pohledy na válečné události v Sudetech

Pohled na válečné události v Sudetech očima českého četníka, židovské dívky, německé dělnice, která se nezajímala o politiku, ale také očima SS-Mana z České Lípy, má nabídnout nová stálá expozice, na jejíž přípravě pracuje Severočeské muzeum v Liberci. Ještě letos zahájí stavební úpravy pod velkou vstupní věží, kde by měla nová interaktivní expozice vzniknout. Financování úprav je zajištěné, pro samotnou výstavu se hledá, řekl dnes novinářům zástupce ředitele muzea Ivan Rous.
Expozice má zatím podle Rouse jen pracovní název: Muzeum Říšské župy Sudety - topografie teroru. Muzeum chce, aby návštěvník pochopil, kde se v lidech bere zlo. "A samozřejmě to nebude končit 9. květnem 1945, ale bude to mít i přesah do poválečných událostí," dodal Rous, který se tomuto období dějin dlouhodobě věnuje. Připomněl, že Liberec byl za druhé světové války epicentrem nacistické moci v Sudetské župě a zdejší muzeum má evropsky unikátní sbírku nacistik.
"Myslíme si, že by to mohla být expozice, která opravdu zasáhne lidi tím, že je vtáhne do dění, a zároveň to bude první expozice, která ukáže několik pohledů na ty válečné události. Návštěvník si bude moct vybrat program, takže doufáme, že se nám tam bude vracet opakovaně, protože si bude moct projít program s tou jednou osobou. A pak vlastně, když tam přijde podruhé nějaký jiný den, tak si projde znovu tu expozici, ale jiným pohledem," dodal Rous. Kraj chce pro výstavu získat záštitu českého i německého prezidenta.
Tématu se věnoval i loňský projekt Lidé ve válce: Osudy obyvatel Liberce za 2. světové války, za který získalo Severočeské muzeum v Liberci první místo v soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2025. Třetí bylo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě s výstavou Narativ 1945, jejímž záměrem nebylo jen připomenout dění před 80 lety, ale také ukázat, kam se výklad osvobození v dalších desetiletích proti realitě posunul.
"Je symbolické, že ocenění, jak pro severočeské muzeum, tak pro vlastivědné muzeum, přichází v době, kdy se vede v části politického spektra zvláště odporná diskuse, která se snaží znovu otevírat démony minulosti. Jsem rád, že pohled na minulost byl v obou případech vyvážený. Myslím, že obě výstavy přispěly k tomu slovu, které dnes někteří považují za nepatřičné - ke smíření," dodal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) s odkazem na vášně provázející blížící se sněm sudetských Němců v Brně, sám se tam chystá.