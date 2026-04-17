Liberecké Naivní divadlo se rozloučí po 18 letech s úspěšnou Pohádkou o Raškovi

Po 18 letech stáhne Naivní divadlo v Liberci z repertoáru jednu ze svých nejúspěšnějších inscenací. Derniéra Pohádky o Raškovi bude v sobotu. ČTK o tom informovala mluvčí divadla Jana Pittnerová.
"Loutková inscenace režiséra Martina Tichého, která vypráví inspirativní životní a sportovní příběh legendárního českého skokana na lyžích Jiřího Rašky, patří v Naivním divadle s více než 350 reprízami mezi nejúspěšnější tituly. Za dobu své existence oslovila jak dětské, tak dospělé diváky nejen na domácí scéně, ale také na zájezdech v České republice," uvedla Pittnerová.
Inscenace pro děti od pěti let vznikla v roce 2008 na motivy slavné stejnojmenné Pohádky o Raškovi z pera Oty Pavla. Autor Tomáš Syrovátka společně s režisérem Martinem Tichým, dramaturgem Vítem Peřinou, hudebníkem Ivanem Acherem a scénografkou Renátou Pavlíčkovou vytvořili titul se sportovní tematikou, který patří mezi takzvaná zážitková představení. Odehrává se v neobvyklém prostoru malé nezastřešené arény. "Diváci si uvnitř mohou připadat, jako kdyby se právě ocitli na tribunách okolo doskočiště pod skokanským můstkem, kdesi vysoko v horách," dodala Pittnerová.
Letošní jaro se v Naivním divadle nese ve znamení několika derniér. Poslední reprízu má za sebou již Pohádka o Liazce, za týden to samé čeká inscenací Boj o oheň a druhou květnovou sobotu i Čarovnou rybí kostičku. Naopak letošní novinkou jsou Větroplaši, což je představení beze slov pro děti předškolního věku. Na konci května přibude inscenace Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu, která bude určená pro dospívající publikum a zabývá se případem zfalšování rukopisů královédvorského a zelenohorského.