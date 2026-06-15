Liberecké Šaldovo divadlo uvede v příští sezoně klasiky, autorské hry i muzikál

Třísouborové divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvede v příští divadelní sezoně, která začne v září a skončí příští rok v červnu, 12 nových inscenací. Budou mezi nimi světoznámé tituly, autorské hry i společný muzikál. Sezona bude mít podtitul V Pokušení, řekla dnes novinářům končící ředitelka divadla Linda Hejlová Keprtová.
Na vlastní žádost tuto funkci opustí po čtyřech letech. Od srpna ji nahradí Petr Michálek, kterému letos vypršel mandát na pozici rektora brněnské JAMU. Novinářům dnes řekl, že se domluvil s vedoucími liberecké činohry, opery i baletu, že budou pokračovat v těchto pozicích. "Prvořadý úkol je, s úctou k práci paní ředitelky, pokračovat v základních liniích, které jsou tady v tuto chvíli," dodal Michálek, který v minulosti vedl už dvě jiná městská divadla, v Děčíně a ve Zlíně.
Na dramaturgickém plánu pro novou sezonu se nepodílel. Podle končící ředitelky podtitul vzešel z debaty se zástupci jednotlivých souborů, co mají chystaná nová představení společného. "A letos nám z toho vyšlo, že většina těch postav prožívá nějaké pokušení," dodala Hejlová Keprtová.
Společným představením všech tří souborů v příští sezoně bude světoznámý americký muzikál Šumař na střeše. Balet navíc při obou svých novinkách využije orchestr opery. "Obě premiéry s orchestrem jsou velká vzácnost, to si uvědomujeme. To není úplně běžné v českém divadle," řekla novinářům vedoucí baletního souboru Marika Mikanová. Balet v příští sezoně uvede Čajkovského Louskáček a známý Goethův příběh o doktoru Faustovi.
Operní soubor nabídne světoznámou Bizetovu operu Carmen, operetu Orfeus v podsvětí od Jacquese Offenbacha i Máchův deník - operní dílo současného českého skladatele a jazzového pianisty Emila Viklického.
Činohra chystá dvě autorské hry, jednu o Boženě Němcové nazvanou Něha ohně a druhou bude komedie Soukromý režim, která je volně inspirovaná povídkou a filmem Paola Genoveseho. Je o setkání lidí, kteří se rozhodnou při něm sdílet všechny sms zprávy i hovory. Činohra uvede také dramatizaci známého románu Eduarda Basse Cirkus Humberto, Shakespearova Benátského kupce i Obchodníka s deštěm od Nathaniela Richarda Nashe. Mezi světově známé patří také hra o osudech žen čtyř generací jedné rodiny nazvaná Máma říkala, že bych neměla britské autorky Charlotte Keatleyové.