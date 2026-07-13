Liberecké Šaldovo divadlo získá nový zvukový systém, Malé divadlo inspicientský

Šaldovo divadlo v Liberci získá přes letní prázdniny nový zvukový systém a liberecké Malé divadlo komunikační systém mezi jevištěm a zázemím. Stát to bude skoro pět milionů korun. Novináře o tom informovala ředitelka městského Divadla F. X. Šaldy v Liberci Linda Hejlová Keprtová, pod které obě divadelní budovy patří.
Zvukový systém v Šaldově divadle byl už zastaralý a byl problém sehnat pro něj náhradní díly. Jeho výměna bude stát skoro čtyři miliony korun. "Ten systém byl starý a potřebovali jsme to řešit. Takže nová sezona od září už bude s novou zvukovou aparaturou, která bude i designově sedět k tomu divadlu. Už to nebude tak křičet, bude to mít světlou barvu," uvedla ředitelka.
Za velký posun vpřed považuje i pořízení inspicientského systému pro Malé divadlo, který v něm dosud nebyl. Systém zajišťuje rychlou komunikaci mezi jevištěm a zázemím včetně osvětlovačů či zvukařů. "Různě se to tak šmudlalo po vysílačkách a mobilech. Takže jsme velmi rádi, že se to podařilo vysoutěžit, protože to zase získá nějakou výraznou kvalitu v komunikaci," dodala Hejlová Keprtová.
V Malém divadle nepůjde o jediné vylepšení zázemí. Začaly tam i práce na projektu, jehož výsledkem by mělo být snížení energetické náročnosti budovy. "Celý ten dům dostane novou vzduchotechniku, nová okna, novou střechu i novou fasádu," uvedla ředitelka divadla. V létě se podle ní bude pracovat v částech budovy, kde to není možné za běžného provozu divadla, konkrétně v sále, foyer či zkušebnách. Kvůli tomu začne sezona v Malém divadle se zpožděním, až v polovině října.