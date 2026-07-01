Liberecké science centrum iQPark otevřelo novou expozici Moře smyslů

Liberecké centrum iQPark otevřelo novou expozici Moře smyslů. Ve druhém patře parku, který patří spolu s mladší iQLandií k nejnavštěvovanějším cílům turistů v Libereckém kraji, vznikl jedinečný prostor, jenž návštěvníky přenese pod hladinu moře. Za zvuků vln si mohou odpočinout na polštářích ve tvaru mořských kamenů a lastury, objevovat mohou fascinující podmořský svět prostřednictvím všech svých smyslů, řekla ČTK mluvčí centra Andrea Lampová.
IQPark je zábavním vědeckým centrem určeným mladším dětem, v nové expozici objeví malí návštěvníci plující loď zavěšenou pod stropem, akvárium s mořskými živočichy, senzorickou želvu s krunýřem z různých materiálů, chaluhy z různých látek nebo mohou pomoct najít živočichům symbiotické bydlení v bludišti. "Jedná se o multisenzorickou expozici, ve které můžete vidět nejenom hlubinnou jeskyni, ale třeba si otevřít i truhlu plnou pokladů. Taky zde můžete v ponorce pozorovat a slyšet zajímavá zvířata a jejich zvuky," doplnila metodička Jana Kolafová.
Nový prostor nabízí autentické ztvárnění podmořského světa. "Stejně jako v hlubinách oceánu, kde mnoho živočichů světélkuje, jsou i naši tvorové luminiscenční. Celou expozicí se navíc prolíná projekce pohybujících se mořských vln a autentické zvuky moře. Právě zážitek byl při vzniku Moře smyslů jednou z našich hlavních priorit," vysvětluje záměr manažer parku Jaromír Renger. Součástí expozice je také hlubinná jeskyně, kde si malí návštěvníci hravou formou osvojí názvy mořských živočichů přiřazováním jejich siluet.
Dominantou expozice je zářící truhla s pokladem. Jakmile ji návštěvníci otevřou, čeká je zábavná výzva spočítat, kolik zlatých klíčů, diamantů a vidliček se v ní skrývá. "Moře smyslů představuje další krok v tom, jak chceme rozvíjet iQPark jako místo interaktivního poznávání. Nejde jen o novou expozici, ale o prostor, kde si děti i dospělí mohou podmořský svět doslova osahat, poslechnout a přivonět k němu," doplnil ředitel iQLandie Václav Dostál.
Liberecká iQLandia zahrnuje dvě samostatná centra: iQPark zaměřený na děti od tří let, a iQLandii určenou návštěvníkům starším osmi let. Každé centrum nabízí čtyři patra plná interaktivních exponátů. Součástí iQLandie je také planetárium. Centrum, kterým loni prošlo 485.000 návštěvníků, klade důraz na spojení zábavy s neformálním vzděláváním, zejména v oblastech přírodních věd, technologií a udržitelnosti.