Liberecký archiv bude mít po třech letech otevřené dveře a výstavu

Okresní archiv v Liberci bude mít po třech letech Den otevřených dveří. Návštěvníky pustí příští sobotu do běžně nepřístupných míst a zahájí i výstavu portrétních fotografií z regionu z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. ČTK o tom informoval ředitel libereckého archivu Robert Filip.
"Den otevřených dveří je ideální příležitostí ukázat veřejnosti, že archiv není jen místo pro odborníky, ale živá instituce, která uchovává paměť regionu," řekl Filip.
Součástí komentovaných prohlídek, které budou v sobotu v 9:00, 11:00 a 13:00 bude i návštěva restaurátorské dílny. "Ukážeme, kde a jak se poškozené dokumenty čistí, opravují a stabilizují," uvedla restaurátorka Lenka Růžičková Eisnerová.
Po třech letech bude mít archiv také výstavu, její zahájení je součástí sobotního programu. "Představujeme fotoateliéry z Liberce i okolních měst, které se věnovaly portrétní tvorbě a zanechaly výraznou stopu v dějinách regionální fotografie," uvedla kurátorka výstavy Jana Pažoutová. Expozice přibližuje život a práci fotografů působících v Liberci, Chrastavě, Frýdlantu a Raspenavě od druhé poloviny 19. do počátku 20. století.
Na výstavě je třeba i snímek z prvního roku života budoucího továrníka a prvního českého automobilisty Theodora von Liebiega, jehož autorem je Julius Schlegel. Nechybí ani fotografie Ferdinanda Strackeho z návštěvy císaře Františka Josefa I. na Německo-české výstavě v Liberci v roce 1906. Výstava bude v archivu přístupná do konce června v pondělí a středu od 8:00 do 16:00. V úterý, čtvrtek, pátek a o letních prázdninách ji bude možné navštívit po předchozí domluvě.
Archiv v Liberci patří k největším okresním v zemi. V jeho depozitářích je přes 6250 běžných metrů archiválií tvořících více než 2300 archivních souborů. Nejstarší archiválie jsou ze 14. století, nejvíce jich je z 20. století. Převážná část archiválií do roku 1945 je ale s ohledem na charakter zdejšího osídlení psána německy. Návštěvníkům a badatelům je k dispozici také archivní knihovna se zhruba 24.000 tituly knih, novin a dalších publikací.