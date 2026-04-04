Liberecký Festival Anifilm má vybrané soutěžní snímky pro všechny kategorie

Festival Anifilm, který se bude konat za měsíc v Liberci, má vybrané soutěžní snímky pro všechny mezinárodní kategorie. V nejsledovanější, což jsou celovečerní animované filmy, má nejvíce zástupců Japonsko. Mezi deseti nominovanými má tři snímky, naopak mezi nimi nefiguruje žádný český animovaný film. O výběru soutěžních filmů ČTK informovala mluvčí Anifilmu Gabriela Zajícová.
Anifilm bude v Liberci od 5. do 10. května, jde o 25. ročník. "I letos se v jeho soutěžním programu představí to nejlepší ze současné světové i české animované tvorby," uvedla Zajícová.
Kategorie celovečerních filmů je letos stejně jako v předchozích ročnících rozdělená na dvě soutěže. Zvlášť budou porotci hodnotit filmy určené pro děti a zvlášť pro dospělé, v obou soutěžích je po pěti vybraných snímcích.
Do výběru celovečerních filmů pro dospělé se dostaly film Decorado od španělského režiséra Alberto Vázqueze, kanadský animovaný dokument Nekonečná cookie režisérů Setha a Petera Scriverových, čínský snímek Příběh o ohni režiséra Wenyu Li a dva japonské. Jedním z nich je Jinsei režiséra Rjujiho Suzukiho a druhým Stačí jen zabíjet, který natočil režisér Kenčiró Akimoto.
Jednoho zástupce má Japonsko i v soutěži celovečerních dětských filmů. Ve výběru je snímek ChaO režiséra Jasuhira Aokiho, jenž přináší zpracování motivu vztahu člověka a mořské víly. V této soutěži má nejvíce zástupců francouzská kinematografie, a to dva. Jedním z nich je Malá Amélie režijní dvojice Ma?lys Valladeové a Chan Liane-choa, který ukazuje svět očima holčičky zmítané emocemi, s nimiž si často neumí poradit. "Tento snímek byl nominován na Oscara za nejlepší celovečerní animovaný film," uvedla Zajícová. Druhý z francouzských filmů vznikl v lucemburské koprodukci. Jmenuje se Můj život ve Versailles a natočili ho Clémence Madeleine-Perdrillatová a Nathaniel H’limi o malé holčičce, která se ocitne v péči podivínského strýce pracujícího jako údržbář na zámku ve Versailles.
Dalším vybraným filmem je Vesmírný kadet kanadského hudebníka a umělce Kid Koaly, vyprávějící příběh dívky, o niž se od dětství láskyplně stará robot a vychovává z ní kosmonautku. Ve výběru je také snímek, který natočila španělská režisérka Irene Iborra Rizoová a nazvala jej Olívie a neviditelné zemětřesení. Věnuje se v něm osudům malé dívky, jejího bratra a maminky, kteří po vystěhování z bytu čelí složité životní situaci.
V dalších mezinárodních kategoriích Anifilmu bude soutěžit 34 krátkých snímků a 35 studentských filmů, tři desítky videoklipů, 24 filmů abstraktní a nenarativní animace a 29 videoher, z toho 12 v kategorii studentů.