Liberecký hejtman Martin Půta chce funkci předat do konce roku, adeptů je víc

Liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) chce svému nástupci funkci předat do konce letošního roku. Adeptů na místo hejtmana je víc, rozhodovat tak bude zřejmě sněm, řekl po dnešním jednání krajského zastupitelstva ČTK Půta. Liberecký hejtman uspěl v senátních volbách, když porazil dosluhující starostku České Lípy a poslankyni Jitku Volfovou z ANO. Na rozdíl od předsedy a nového senátora lidovců Jana Grolicha, který chce v čele Jihomoravského kraje zůstat, Půta už při oznámení kandidatury informoval, že se postu vzdá.
"Nemyslím si, že funkce hejtmana je slučitelná s jakoukoli další funkcí tohoto typu," řekl hejtman. Dodal, že v zastupitelském klubu SLK budou diskutovat o možných alternativách. "Myslím si, že je víc než jeden kandidát na pozici hejtmana, u mě bude rozhodovat kvalita těch jednotlivých kandidátů a jejich připravenost se té nové pozici věnovat," doplnil Půta, který zároveň žádá veřejnost o jistou míru trpělivosti: "Po 14 letech chci tu pozici předat zodpovědně v nějakém rozumném časovém rámci i za rozumných podmínek. A pořád platí, že bych preferoval ideálně konec roku."
Půta se do libereckého krajského zastupitelstva dostal v únoru 2007, od listopadu 2012 je hejtmanem. Funkci dokázal dvakrát obhájit, i když figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty - a také čtyři firmy - osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten loni v únoru uznal Půtu částečně vinným, že formou protislužby přijal úplatek 30.000 korun a jednal ve prospěch svého známého. Dostal podmínku a pokutu 50.000 korun, proti rozhodnutí se odvolal.
Před druhým kolem senátních voleb Půta informoval přes datovou schránku předsedu Senátu, že pokud bude zvolen senátorem, požádá horní komoru o vydání k trestnímu stíhání.