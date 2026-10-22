Liberecký hejtman ocenil osobnosti, sportovní akci i záchranu života

Desítku osobností, z toho dvě in memoriam, dnes za zásluhy o dobré jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí ocenil Zlatým hejtmanským dukátem hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Poprvé ocenění získala také sportovní akce, kterou je běžkařský závod Jizerská padesátka Memoriál Expedice Peru 1970. Hejtman předal i poděkování za záchranu lidského života a ocenění sv. Zdislavy dvanáctileté Tereze Saskové. Dnešní předávání zlatých dukátů bylo pro Půtu poslední, uspěl ve volbách do Senátu a do konce roku post v čele kraje po 14 letech opustí.
"Co se týká Jizerské 50, to je výjimečná událost pro Liberecký kraj, myslím, že to je nejvýznamnější nejenom sportovní, ale i společenský svátek, který si s Libereckým krajem, s Libercem a s Jizerskými horami spojí úplně každý nejenom v České republice, ale úplně každý na světě. Nemyslím si, že takovou cenu budeme udělovat úplně pravidelně, ale protože Jizerská 50 bude mít 60. ročník, tak jsme se v letošním roce rozhodli udělat takovou malou výjimku," řekl ČTK Půta k ocenění sportovní akce, na kterou se vždy počátkem roku sjíždějí tisíce lyžařů.
Letošní novinkou je také ocenění svaté Zdislavy pro školačku z Liberce, která doma našla svého dědečka ve vážném zdravotním stavu. Dívka zachovala klid a zavolala tísňovou linku 155. Díky její pohotové reakci dorazila pomoc včas. Podle zasahujícího lékaře měla rychlost přivolání záchranářů rozhodující význam pro záchranu života. "Řekli jsme si, že bychom rádi i v budoucnosti navrhovali při tomto výjimečném svátku - výročí vzniku Československa 28. října ocenění za nějaké mimořádné činy," dodal liberecký hejtman.
Zlatým dukátem dnes hejtman ve zrekonstruovaném sále Lidových sadů v Liberci ocenil Jitku Doubnerovou za rozvoj Frýdlantska, dlouholetého starostu Osečné na Liberecku Jiřího Hauzera, hokejistu Ctibora Jecha, výtvarnici Magdalenu Jetelovou, historičku Miloslavu Melanovou, výtvarníka a tvůrce komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka, Věru Strnadovou za práci s lidmi se sluchovým postižením a kreslíře Rostislava Zárybnického. In memoriam ocenil hejtman československého válečného letce Ludvíka Koška a také vynálezce a konstruktéra tkacích strojů Vladimíra Svatého.
Pocty hejtmana Libereckého kraje se udělují od roku 2006. Za 21 ročníků bylo předáno 150 ocenění za mimořádné zásluhy v oblasti veřejného života, kultury, sportu, vědy a dalších oborů. Od roku 2013 se do nominací zapojuje také veřejnost.