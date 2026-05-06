Liberecký kraj chce dotacemi podpořit provoz oblíbených singltreků a bikeparků

Provoz oblíbených singltreků a bikeparků plánuje Liberecký kraj podpořit novým dotačním programem, rozdělit z něj chce půl milionu korun. Cílem programu je zlepšení stavu sportovišť nejen pro rekreační jezdce, ale i pro výkonnostní a vrcholové sportovce s důrazem na bezpečný provoz těchto stále oblíbenějších areálů, řekla dnes novinářům krajská radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj).
"Vycházíme z podpory zejména Singltreku v Novém Městě pod Smrkem, který jsme každoročně podporovali částkou 200.000 korun. Protože ale těch takzvaně trailových tratí se teď objevuje v kraji víc a přibývá také bikeparků a pumptracků, tak jsme se rozhodli dát možnost říct si o naši podporu i jiným provozovatelům," doplnila Skalická. Singltreky a bikeparky jsou podle ní významnou součástí aktivního trávení volného času i součástí cestovního ruchu v regionu, a kraj tak chce podpořit jejich rozvoj.
Peníze z dotačního programu nebudou podle Skalické určené na budování nových areálů. "Provozovatelé je mohou využít na opravy a údržbu povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalaci bezpečnostních prvků anebo značení a navigaci," uvedla. Pokud nový program krajské zastupitelstvo na konci května schválí, budou peníze z něj určené na provoz v roce 2027. Žádat o ně bude možné od 29. června do 30. října.
O finanční podporu se budou moci ucházet obce, města, dobrovolné svazky obcí a jimi stoprocentně vlastněné organizace, ale také neziskové subjekty, jako jsou spolky, obecně prospěšné společnosti nebo ústavy. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost, získat může od 50.000 do 200.000 korun. "Dotace má za cíl podpořit další rozvoj infrastruktury, která do Libereckého kraje přivádí sportovce i aktivní turisty z celé republiky i ze zahraničí, pokrýt může maximálně 50 procent výdajů," dodala Skalická.
Nový program není jediný, kterým Liberecký kraj podporuje cykloturistiku a budování infrastruktury pro cyklisty. Miliony korun dává kraj z dotačních programů do projektové přípravy a do budování cyklotras a cyklostezek, velké projekty také sám financuje. Z dotačních programů na výstavbu cyklotras, jejich opravy a údržbu, ale také na přípravu nových projektů rozdělil kraj letos 11 milionů korun, dalších 2,5 milionu je určeno na vybudování doprovodné infrastruktury, jako jsou úschovny, cykloboxy nebo stojany na kola.