Liberecký kraj hledá nového ředitele jabloneckého gymnázia U Balvanu

Autor: ČTK
  12:35aktualizováno  12:35
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Liberecký kraj hledá nového ředitele Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Michaelu Mutl, která školu vedla od srpna 2024, krajští radní kvůli problémům na škole v červnu odvolali a vedením školy dočasně pověřili Tomáše Hofrichtera, ředitele druhého jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy. Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 23. listopadu do 12:00, řekla dnes novinářům krajská radní pro školství Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Nový ředitel by měl nastoupit od nového roku.

"Školský zákon, respektive prováděcí vyhláška přesně stanovuje obsah přihlášek od životopisu, doložení vzdělání a praxe po předložení koncepce a vize školy," doplnila Skalická. Součástí řízení je podle krajské radní pohovor s uchazeči. Konkurzní komise se podle ní také může dohodnout, jestli chce od uchazečů ještě něco doplnit, případně může požadovat doplňkové hodnocení, například psychologické.

Gymnázium U Balvanu se téměř dva roky potýkalo s problémy poté, co nastoupila Mutl. Podle studentů byla situace ve škole neúnosná, dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítali ředitelce studenti, někteří pedagogové i rodiče studentů. Že je třeba komunikaci zlepšit, doporučila i školní inspekce. Vše vyvrcholilo v červnu opakovanými výzvami k odstoupení ředitelky, 22. června krajští radní rozhodli o jejím odvolání.

"Já bych chtěl moc poděkovat panu řediteli Hofrichterovi, jednak za to, že v té nelehké červnové situaci přijal tu výzvu a řídí v tuhle chvíli obě jablonecká gymnázia. Myslím, že se mu podařilo tu situaci stabilizovat, významně doplnit pedagogický sbor o chybějící učitele, které jsme na konci června neměli. Ten stav - řídit dvě školy najednou nejde protahovat do nekonečna," uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). O sloučení škol kraj neuvažuje.

Zajištění výuky nebylo podle Hofrichtera jednoduché, pedagogický sbor opustila zhruba desítka lidí, přesto se podařilo zajistit kvalifikované vyučující. "Cesta k tomuto stavu ale nebyla úplně přímočará, zejména u výuky fyziky a angličtiny se stalo, že se již domluvení uchazeči s podepsanou smlouvou z osobních důvodů na poslední chvíli rozhodli nenastoupit a museli jsme hledat znovu," uvedl již dříve ředitel. Náročné bylo podle něj sestavení rozvrhu, protože na škole působí mnoho vyučujících na malé úvazky. Roztříštěnost úvazků je podle Hofrichtera do budoucna neudržitelná a bude úkolem pro nové vedení gymnázia, aby strukturu zkonsolidovalo.

Gymnázium U Balvanu patří k nejstarším v Libereckém kraji, vzniklo před téměř 130 lety původně jako německé. Situace ve škole zřejmě vedla i k menšímu zájmu o studium. Zatímco v předchozích dvou letech se na 60 míst ve dvou třídách hlásilo 176 a 177 uchazečů, letos bylo přihlášek 127.

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